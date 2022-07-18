Власти Грузии обязаны ввести визовый режим для граждан России на фоне «массового въезда» россиян на территорию страны, заявил председатель грузинской оппозиционной партии «Европейские демократы» Николоз Вашакидзе, передает «Новости-Грузия». По его словам, этот вопрос беспокоит уже всех грузин.
«Стремительно развивающаяся миграция из России в Грузию беспокоит уже всех, кроме руководства страны. В мире есть множество примеров того, какие опасности несет резкая смена демографической картины для любых, в том числе могущественных стран <…>. В создавшейся ситуации необходимо, чтобы оппозиция и общество жестко требовали от властей обнародовать их видение динамики и управления проблемой. Одной из первых и неотложных мер должно стать введение визового режима с Российской Федерацией и радикальное ограничение потока переезда в Грузию», — отметил Вашакидзе.
С точки зрения главы «Европейских демократов», правительство игнорирует ситуацию с увеличением количества приезжих россиян в Грузии, которое якобы возросло на фоне военной спецоперации России на Украине.
Ранее сообщалось, что премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили объяснил «любовью к родине» отказ Тбилиси от подключения к западным санкциям против России.