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37 минут назад

Грузинская оппозиция потребовала ввести визовый режим для россиян

Газета.Ru

Власти Грузии обязаны ввести визовый режим для граждан России на фоне «массового въезда» россиян на территорию страны, заявил председатель грузинской оппозиционной партии «Европейские демократы» Николоз Вашакидзе, передает «Новости-Грузия». По его словам, этот вопрос беспокоит уже всех грузин.

«Стремительно развивающаяся миграция из России в Грузию беспокоит уже всех, кроме руководства страны. В мире есть множество примеров того, какие опасности несет резкая смена демографической картины для любых, в том числе могущественных стран <…>. В создавшейся ситуации необходимо, чтобы оппозиция и общество жестко требовали от властей обнародовать их видение динамики и управления проблемой. Одной из первых и неотложных мер должно стать введение визового режима с Российской Федерацией и радикальное ограничение потока переезда в Грузию», — отметил Вашакидзе.

Украина ввела визовый режим для россиян

С точки зрения главы «Европейских демократов», правительство игнорирует ситуацию с увеличением количества приезжих россиян в Грузии, которое якобы возросло на фоне военной спецоперации России на Украине.

Ранее сообщалось, что премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили объяснил «любовью к родине» отказ Тбилиси от подключения к западным санкциям против России.

В мире,Видео,Ираклий Гарибашвили,
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