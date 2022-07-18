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42 минуты назад

Рейтинги Байдена достигли нового минимума

Lenta.ru

Большинство избирателей из числа американских граждан не одобряют действия Джо Байдена на посту президента США, об этом свидетельствуют результаты опроса исследовательской консалтинговой компании Morning Consult. Опрос проводился с 1 апреля по 30 июня этого года.

Рейтинги Байдена достигли нового минимума
Фото: Evelyn Hockstein / ReutersEvelyn Hockstein / Reuters

Согласно результатам опроса, избиратели в 44 из 50 штатов заявили, что не поддерживают работу действующего президента США. Рейтинги поддержки достигли нового минимума — в первом квартале 2022 года внутреннюю политику Байдена не одобряли 40 штатов.

«Менее чем за четыре месяца до промежуточных выборов в Конгресс в ноябре политическая среда для демократов обоснованно ухудшилась по мере того, как одобрение президента Джо Байдена снижается во всей стране, включая те штаты, которые играют ключевую роль для его партии», — говорится в докладе.

Ранее обозреватель The Washington Post Дэн Бальц заявил, что неудачи Байдена на посту президента могут помешать демократам удержать контроль над парламентом, на грядущих выборах в сенат и палату представителей он может стать помехой для собственной партии. Аналитик издания отмечает, что многие из тех, кто голосовал за Байдена в 2020 году, потеряли веру в его лидерство.

Джозеф Байден,
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