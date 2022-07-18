В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+29° в 
USD 56.56EUR 57.15
Войти в почту
43 минуты назад

Украинец украл у эстонского фермера свинью за миллион евро

Lenta.ru

Украинский беженец устроился работать к эстонскому фермеру, после чего украл его «уникальную» свинью и продал на мясо. Сюжет об этом вышел на канале Euronews, отрывок из которого приводит «Sputnik Ближнее зарубежье».

Украинец украл у эстонского фермера свинью за миллион евро
Фото: РИА НовостиРИА Новости

На происшествие пожаловался хозяин животного Мартин Тамм, в апреле он приютил у себя на ферме украинца, обеспечив его работой. В один из дней тот похитил чушку, увез ее на рынок и продал на мясо.

Однако вор не учел «уникальности» украденной свиньи — она занималась поиском деликатесных трюфелей и обеспечивала фермера крупным доходом. Пострадавший оценил стоимость ущерба в один миллион евро. Именно столько, по его словам, можно было заработать за счет уникального нюха животного.

О возбуждении дела, а также последующей судьбе украинца пока не сообщалось.

Ранее стало известно, что неизвестные хакеры взломали сайт Министерства образования и науки Украины и разместили на нем «свинью». Они также оставили послание на русском, польском и украинском языках.

В мире,Происшествия,
2
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыГороскопы
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро-2020Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители