Украинец украл у эстонского фермера свинью за миллион евро

Украинский беженец устроился работать к эстонскому фермеру, после чего украл его «уникальную» свинью и продал на мясо. Сюжет об этом вышел на канале Euronews, отрывок из которого приводит «Sputnik Ближнее зарубежье».

Фото: РИА Новости РИА Новости

На происшествие пожаловался хозяин животного Мартин Тамм, в апреле он приютил у себя на ферме украинца, обеспечив его работой. В один из дней тот похитил чушку, увез ее на рынок и продал на мясо.

Однако вор не учел «уникальности» украденной свиньи — она занималась поиском деликатесных трюфелей и обеспечивала фермера крупным доходом. Пострадавший оценил стоимость ущерба в один миллион евро. Именно столько, по его словам, можно было заработать за счет уникального нюха животного.

О возбуждении дела, а также последующей судьбе украинца пока не сообщалось.