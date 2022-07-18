Эксперт назвал главных кандидатов на пост премьера Британии

Старший научный сотрудник Центра британских исследований Института Европы РАН Олег Охошин в разговоре с "Рамблером" прокомментировал состоявшиеся в Великобритании дебаты кандидатов на пост премьера страны и оценил перспективы участников мероприятия.
Ранее сообщалось, что Риши Сунак, бывший канцлер Казначейства Великобритании в составе кабинета Бориса Джонсона, стал победителем второго раунда дебатов кандидатов на пост британского премьера. Основными темами дебатов стали резкое повышение стоимости жизни в Великобритании, процесс Brexit, ухудшение окружающей среды и международная повестка.
Дебаты в принципе важны для любой предвыборной кампании, а при выборах лидера Консервативной партии они послужат сигналом для рядовых членов партии, когда будет решаться вопрос, кого из уже двух кандидатов выбирать лидером. Потому что когда останутся два кандидата, за них будут голосовать рядовые члены Консервативной партии. В своем выборе они будут опираться на то, как эти кандидаты держались во время дебатов и какие программы по реформированию Великобритании они выдвигали.
В ходе прошедших дебатов, на мой взгляд, хорошо себя проявил Риши Сунак, потому что он фактически держал оборону против всех своих оппонентов, так как они чувствовали, что за Сунаком стоит наибольшая поддержка. Ему ставили в вину, в частности об этом говорила Лиз Трасс, что во время его нахождения в кабинете министров Бориса Джонсона на посту канцлера Казначейства резко выросли налоги. Было отмечено, что это был беспрецедентный рост за все предыдущие 70 лет. В ответ на эти заявления Сунак справедливо отметил, что Великобритания вступила в полосу затяжного экономического кризиса, который был вызван как "Брекзитом", так и пандемией коронавируса, соответственно, принятые меры были необходимы для того, чтобы стабилизировать государственный бюджет.
Победа Сунака на теледебатах показательна, потому что он достаточно хороший спикер, он зарекомендовал себя как успешный предприниматель и как человек с большим политическим опытом. Например, у того же Тома Тугендхата такого опыта в правительстве, как у других кандидатов, нет. А у Риши Сунака такой опыт есть: он сначала консультировал правительство по экономическим вопросам, а потом сам возглавил Минфин Великобритании. Таким образом, дебаты показали, что Сунак точно станет одним из двух кандидатов, которые будут претендовать на пост лидера Консервативной партии и премьер-министра Великобритании. Другим кандидатам придется развернуть борьбу между собой, чтобы в конце концов выйти на линию противостояния с Риши Сунаком.
После дебатов проводили опрос тысячи британцев об их поддержке кандидатов. 24% опрошенных отдали свои голоса за Сунака, он опередил других кандидатов. На втором месте Том Тугендхат с 19%. У Пенни Мордонт - 17%, у Лиз Трасс - 15%, у Кеми Бэйднок - 12%. Такое распределение поддержки избирателей вполне обосновано. Потому что, например, Кеми Бэйднок занималась вопросами равноправия, она не касалась таких серьезных, глубинных вопросов как экономика, как социальная поддержка. Она занималась вопросами расовой дискриминации, проблемами этнических меньшинств, то есть теми проблемами, которые на данный момент не так актуальны, как социально-экономические последствия "Брекзита" и внешнеполитическое противостояние Великобритании и России.
Лиз Трасс получила 15% в силу того, что ее ассоциируют с политическим курсом Бориса Джонсона. В отличие от других кандидатов, она до последнего поддерживала Джонсона на посту. Но показательно, что в ответ на вопрос ведущего о том, хотели бы кандидаты видеть в своем кабинете министра Джонсона, никто из них не поднял руку.
Про заявления участников дебатов о России
Никакой принципиальной разницы в заявлениях относительно России среди кандидатов на пост лидера Консервативной партии нет. Все они будут поддерживать жесткий антироссийский курс и в официальных заявлениях будут придерживаться жесткой антироссийской риторики. На мой взгляд, это в целом соответствует той внешнеполитической линии, которая была выработана еще при Терезе Мэй, когда активно обсуждали "дело Скрипалей" в 2018 году, а также "угрозу российских хакеров" во время голосования по "Брекзиту" и парламентских выборов. С того момента внешнеполитический курс Великобритании только ужесточался. Соответственно, все кандидаты, которые выступали на дебатах, продолжат этот курс. Разница в этом курсе будет заключаться только в том, какой объем экономической и финансовой помощи они смогут выделять Украине в условиях тяжелого экономического кризиса в самой Великобритании.
О главных кандидатах на пост нового премьера Великобритании
Основными кандидатами на пост лидера в ходе предвыборной гонки останутся Риши Сунак, Пенни Мордонт и Том Тугендхат. Между ними развернется основная борьба. Все кандидаты так или иначе выступают за то, чтобы пересмотреть налоговую политику Великобритании и постараться ее смягчить. Потому что британцы сейчас крайне негативно настроены по отношению к росту налогов и цен на услуги ЖКХ. В частности, в Великобритании даже появилось общественное движение "Не плати", которое было создано в ответ на рост цен на жилищно-коммунальные услуги.
Лиз Трасс я сейчас уже не причисляю к фаворитам в силу того, что она уже допустила несколько серьезных стратегических ошибок, находясь на посту министра иностранных дел Великобритании. Во-первых, она показала свою некомпетентность в прямом эфире в ходе разговора с главой МИД России Сергеем Лавровым. Она подтвердила то, что у нее нет знаний в области географии, в области истории международных отношений. Она заявила, что Великобритания "не будет поддерживать суверенитет России над Ростовской и Воронежской областями". Естественно, британцы мгновенно обратили внимание на некомпетентность своего министра иностранных дел, в частности об этом писали в Twitter, в других соцсетях. Многие британские пользователи говорили о том, что Трасс следует подтянуть свои знания в географии, что в МИДе Великобритании специально для нее нужно выделить дополнительные часы на изучение истории и географии России. Затем многие ее однопартийцы возмутились тем, что она до последнего поддерживала Бориса Джонсона, хотя было уже предельно ясно, что его политический курс не сможет вывести страну из кризиса, а добавляет Великобритании дополнительных проблем. В частности, речь об энергетическом кризисе, который грозит стране.Олег ОхошинСтарший научный сотрудник Центра британских исследований Института Европы РАН