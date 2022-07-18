Эксперт назвал главных кандидатов на пост премьера Британии

Старший научный сотрудник Центра британских исследований Института Европы РАН Олег Охошин в разговоре с "Рамблером" прокомментировал состоявшиеся в Великобритании дебаты кандидатов на пост премьера страны и оценил перспективы участников мероприятия.

Ранее сообщалось, что Риши Сунак, бывший канцлер Казначейства Великобритании в составе кабинета Бориса Джонсона, стал победителем второго раунда дебатов кандидатов на пост британского премьера. Основными темами дебатов стали резкое повышение стоимости жизни в Великобритании, процесс Brexit, ухудшение окружающей среды и международная повестка.