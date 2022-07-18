Улицу в русском районе Нью-Йорка переименуют в «Украинский путь»

Городской совет Нью-Йорка принял закон о переименовании 78 мест в городе. Как сообщает Pix11, в районе Брайтон-бич улицы Брайтон-бич Авеню и Кони Айленд Авеню переименовали в Юкрейниан Уэй, что можно перевести на русский язык как «Украинский путь» или «Украинский проспект».

Брайтон-бич — район в Бруклине, известный тем, что там компактно проживает большая русская диаспора в США.

Всего в рамках указа новые имена получат 78 мест в городе. В Нью-Йорке появится также «улица Маленького Таиланда», а станция метро получит название «Ньюкирк Авеню — Маленькое Гаити».