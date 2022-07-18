Премьер Литвы отказалась «резать рельсы» для остановки транзита из РФ

Литовский премьер-министр Ингрида Шимоните заявила, что власти страны не планируют демонтировать железнодорожную инфраструктуру российского образца. Об этом пишет ТАСС.
Ингрида Шимоните пояснила, что «горячие головы» постоянно выдвигают различные предложения в контексте санкций против Москвы. В частности, предлагают «и краны закрутить, и рельсы обрезать, и еще всякое».
По ее мнению, подобные темы не должны становиться предметом обсуждения на правительственном уровне.
Шимоните отметила, что хорошо осознает причины такого поведения политиков, но все же предлагает помнить о том, что следует соблюдать международные договора, в частности, «соглашение между Литвой, ЕС и РФ об упрощенном пассажирском транзите».
Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев сообщил ранее, что одообряет решение Евросоюза о разрешение транзита в Калининградскую область. Он подчеркнул, что Брюссель решился на смягчение санкций потому, что не пожелал терять «выгодный транзит по территории России».