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7 минут назад

Премьер Литвы отказалась «резать рельсы» для остановки транзита из РФ

Елена Прошина

Литовский премьер-министр Ингрида Шимоните заявила, что власти страны не планируют демонтировать железнодорожную инфраструктуру российского образца. Об этом пишет ТАСС.

Премьер Литвы отказалась «резать рельсы» для остановки транзита из РФ
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

Ингрида Шимоните пояснила, что «горячие головы» постоянно выдвигают различные предложения в контексте санкций против Москвы. В частности, предлагают «и краны закрутить, и рельсы обрезать, и еще всякое».

По ее мнению, подобные темы не должны становиться предметом обсуждения на правительственном уровне.

Литва расширила ограничения на транзит товаров в Калининград

Шимоните отметила, что хорошо осознает причины такого поведения политиков, но все же предлагает помнить о том, что следует соблюдать международные договора, в частности, «соглашение между Литвой, ЕС и РФ об упрощенном пассажирском транзите».

Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев сообщил ранее, что одообряет решение Евросоюза о разрешение транзита в Калининградскую область. Он подчеркнул, что Брюссель решился на смягчение санкций потому, что не пожелал терять «выгодный транзит по территории России».

В мире,Ингрида Шимоните,Дмитрий Медведев,Совет безопасности РФ,ЕС,
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