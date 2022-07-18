Премьер Литвы отказалась «резать рельсы» для остановки транзита из РФ

Литовский премьер-министр Ингрида Шимоните заявила, что власти страны не планируют демонтировать железнодорожную инфраструктуру российского образца. Об этом пишет ТАСС.

Ингрида Шимоните пояснила, что «горячие головы» постоянно выдвигают различные предложения в контексте санкций против Москвы. В частности, предлагают «и краны закрутить, и рельсы обрезать, и еще всякое».

По ее мнению, подобные темы не должны становиться предметом обсуждения на правительственном уровне.

Шимоните отметила, что хорошо осознает причины такого поведения политиков, но все же предлагает помнить о том, что следует соблюдать международные договора, в частности, «соглашение между Литвой, ЕС и РФ об упрощенном пассажирском транзите».