Бросивший жену ради украинки британец объявил о банкротстве

Британец Тони Гарнетт, бросивший жену и детей ради беженки с Украины Софии Каркадым, объявил о банкротстве. Об этом сообщает Daily Star.

Фото: *Instagram – запрещен Роскомнадзором как принадлежащий компании Meta Platforms, признанной в России экстремистской (организация запрещена в России) *Instagram – запрещен Роскомнадзором как принадлежащий компании Meta Platforms, признанной в России экстремистской

История британца стала достоянием общественности в мае 2022 года. Местные СМИ тогда сообщали, что семья Тони и Лорны Гарнетт приютила у себя Каркадым, бежавшую из Львова из-за ситуации на Украине. Но спустя десять дней мужчина внезапно заявил о вспыхнувших чувствах к украинке и ушел от жены и детей.

Теперь же Гарнетт заявил, что потерял работу и остался без средств к существованию из-за недовольства общественности его романом. По его словам, раньше он руководил успешным охранным бизнесом, имел контракты с министерством здравоохранения, но потерял их из-за преследования со стороны журналистов и папарацций и сейчас занимается распределением охранников в пабы и клубы.

«Раньше у меня был очень успешный бизнес. Я посвятил этому всего себя, иногда работал более 80 часов в неделю. На данный момент она — мой приоритет. Она нуждается в моей заботе», — сказал Daily Star Гарнетт.

Он отметил, что из-за своего трудного финансового положения в квартиру, где пара сейчас живет, он не может купить мебель.

Гарнетт заявил, что последние месяцы жил на выплаты от газет, кредитки и деньги, которые ему высылала семья, но сейчас и этих средств у него нет. При этом британец не унывает и собирается стать рэп-исполнителем. Он уже выпустил песню под названием Ukraine to UK Rain, в которой обвинил экс-супругу в двуличности. Гарнетт выложил трек менее чем через сутки после того как суд запретил ему связываться с бывшей женой, пожаловавшейся на оскорбительные сообщения, отправленные мужчиной.