Венгрия раскрыла содержание новых санкций против России

В новом пакете санкций против России, согласованного Евросоюзом, нет ограничений на транспортировку энергоносителей и ограничений против Газпромбанка, заявил глава МИД Венгрии Петер Сийярто. Его слова цитирует РИА Новости.

"В основном речь идет о разъяснении существующих правил. <...> В пакете нет никаких ограничений на транспортировку энергоносителей", — сказал Сийярто.

По его словам, очередные ограничения, согласованные Европой, предполагают запрет на импорт золота, запрет на оказания ряда услуг российским организациям (бухгалтерских, аудиторских, налоговых и консалтинговых) и некоторые другие меры, включая ужесточение торговли товарами двойного назначения. Под санкции также попадут ряд лиц и организаций из России, добавил министр.