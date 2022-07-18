В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+29° в 
USD 56.56EUR 57.15
Войти в почту
30 минут назад

Венгрия раскрыла содержание новых санкций против России

Lenta.ruиещё 3

В новом пакете санкций против России, согласованного Евросоюзом, нет ограничений на транспортировку энергоносителей и ограничений против Газпромбанка, заявил глава МИД Венгрии Петер Сийярто. Его слова цитирует РИА Новости.

"В основном речь идет о разъяснении существующих правил. <...> В пакете нет никаких ограничений на транспортировку энергоносителей", — сказал Сийярто.

В ЕС согласовали седьмой пакет санкций против России

По его словам, очередные ограничения, согласованные Европой, предполагают запрет на импорт золота, запрет на оказания ряда услуг российским организациям (бухгалтерских, аудиторских, налоговых и консалтинговых) и некоторые другие меры, включая ужесточение торговли товарами двойного назначения. Под санкции также попадут ряд лиц и организаций из России, добавил министр.

По данным СМИ, в рамках седьмого пакета были также скорректированы некоторые ограничения — целью было устранение проблем с экспортом продовольствия из страны. Предыдущие санкции предполагалось изменить так, чтобы устранить неверные трактовки правил захода российских судов в европейские порты.

В мире,Видео,Петер Сийярто,Газпромбанк,ЕС,
17
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыГороскопы
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро-2020Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители