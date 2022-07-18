Борис Джонсон сделал мертвую петлю на истребителе

Британский политик Борис Джонсон, исполняющий обязанности премьер-министра Великобритании до сентября 2022 года, рассказал во время выступления на авиашоу «Фарнборо» о своем учебном полете на истребителе Eurofighter Typhoon. Во время полета отрабатывалась дозаправка в воздухе. Об этом сообщает телеканал Sky News.

Борис Джонсон отметил, что через некоторое время после начала полета командир крыла (группы военных самолетов) предложил ему лично управлять воздушным судном.

Политик сообщил, что с помощью джойстика стал самостоятельно управлять истребителем. Находясь за штурвалом, он сделал «элеронную бочку», «мертвую петлю» и обычную «бочку», то есть произвел фигуры высшего пилотажа.

Начальник штаба британских ВВС Майкл Уигстон заявил ранее, что Соединенное Королевство должно подготовиться к прямому военному столкновению с Россией.