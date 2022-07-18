Президент Словакии разрешила первым гражданам страны вступить в ВСУ

Президент Словакии Зузана Чапутова разрешила первым четырем гражданам страны вступить в ряды Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщил пресс-секретарь президента Мартин Стрижинец, передает РИА «Новости».
Как рассказал Стрижинец, среди 10 поданных обращений от граждан с просьбой о вступлении в вооруженные силы ВСУ были удовлетворены четыре.
Он также подчеркнул, что Чапутова при рассмотрении обращений словаков действовала в соответствии с рекомендациями минобороны, МВД и МИД республики.
В соответствии с словацким законодательством, граждане страны могут вступать в вооруженные силы других государств только с разрешения президента Словакии.
В начале июля премьер-министр Словакии Эдуард Хегер заявлял, что страна может поставить Украине имеющиеся в ее распоряжении танки и истребители МиГ-29.
Ранее сообщалось, что сотни граждан Чехии, желавшие вступить в ряды ВСУ в марте 2022 года, передумали и отозвали свои заявки.