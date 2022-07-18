В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+32° в 
USD 56.56EUR 57.15
Войти в почту
1 час назад

Президент Словакии разрешила первым четырем гражданам страны вступить в ВС Украины

Газета.Ruиещё 1

Президент Словакии Зузана Чапутова разрешила первым четырем гражданам страны вступить в ряды Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщил пресс-секретарь президента Мартин Стрижинец, передает РИА «Новости».

Президент Словакии разрешила первым гражданам страны вступить в ВСУ
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Как рассказал Стрижинец, среди 10 поданных обращений от граждан с просьбой о вступлении в вооруженные силы ВСУ были удовлетворены четыре.

Он также подчеркнул, что Чапутова при рассмотрении обращений словаков действовала в соответствии с рекомендациями минобороны, МВД и МИД республики.

В соответствии с словацким законодательством, граждане страны могут вступать в вооруженные силы других государств только с разрешения президента Словакии.

В начале июля премьер-министр Словакии Эдуард Хегер заявлял, что страна может поставить Украине имеющиеся в ее распоряжении танки и истребители МиГ-29.

Ранее сообщалось, что сотни граждан Чехии, желавшие вступить в ряды ВСУ в марте 2022 года, передумали и отозвали свои заявки.

В мире,Эдуард Хегер,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыГороскопы
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро-2020Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители