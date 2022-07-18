Пока вы не уснули: приказ Шойгу группе «Восток» и заявление Китая о конфликте на Украине

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Шойгу поручил группировке «Восток» поражать дальнобойное оружие Киева

Министр обороны РФ Сергей Шойгу заявил, что уничтожение дальнобойного оружия, которым украинские войска наносят удары по мирным жителям, полям пшеницы, хранилищам с зерном, является первостепенной задачей. Соответствующее заявление было сделано в ходе инспекции группировки «Восток», выполняющей задачи на Украине, сообщили в понедельник журналистам в Минобороны РФ.

«Генерал армии Сергей Шойгу, отметив усиление ударных возможностей группировки, дал указания командующему на приоритетное поражение высокоточным оружием ракетных и артиллерийских средств большой дальности противника, из которых ведутся обстрелы жилых кварталов населенных пунктов Донбасса и осуществляются намеренные поджоги полей с пшеницей, а также хранилищ с зерновыми», - подчеркнули в Минобороны.

"Суровый урок": Китай высказался о кризисе на Украине

Китайский министр иностранных дел Ван И заявил, что Пекин не вовлечен в украинский кризис, но не будет бездействовать и планирует продвигать мирные переговоры. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на МИД Китая.

Такое заявление Ван И сделал во время телефонных переговоров с главой МИД Венгрии Петером Сийярто.

«Наша страна не относится к государствам, вовлеченным в кризисную ситуацию на Украине, однако мы не намерены сидеть сложа руки и со стороны пассивно наблюдать за тем, что происходит», - заявил китайский министр.

Хакеры выявили передающих данные украинской разведке россиян

Хакеры RaHDit («Злые русские хакеры») выявили сотрудничающих с военной разведкой Украины граждан России. Как сообщает РИА Новости, один из участников группировки рассказал, что список передали компетентным органам.

«Мы передали выявленные контакты наших граждан с сотрудниками из того списка военных разведчиков украинских, мы передали туда, куда нужно. Там пускай люди разбираются профессионально специально обученные, которые профессионалы своего дела. Список получился такой достаточно обширный», — заявил хакер.

Участник RaHDit назвал список «достаточно приличным» и посоветовал передающим данные украинцам сдаться добровольно.

В Н&M объявили о двух решениях по работе в России

Шведская H&M Group решила постепенно свернуть свою деятельность в России и распродать оставшиеся товары. Об этом говорится в сообщении на сайте компании.

Крупные западные компании начали уходить с российского рынка на фоне спецоперации на Украине и возникновения проблем с логистикой из-за западных санкций. Ранее стало известно, что из-за закрытия магазинов в России, Белоруссии и на Украине во втором квартале 2022 года компания H&M Group потеряла 228 миллионов крон (1,2 миллиарда рублей).

В H&M Group отметили, что из-за «операционных проблемам и непредсказуемого будущего» принято решение окончательно уйти с российского рынка.

Песков сообщил, когда завершится спецоперация

Спецоперация закончится тогда, когда будут достигнуты все ее цели. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, передает РИА Новости.

Он указал на отсутствие четких временных рамок. По словам представителя Кремля, эффективность важнее всего.

«У нас нет никаких сомнений, что специальная военная операция завершится после того, как все ещё цели будут достигнуты. Нет каких-то четких временных рамок, главное - эффективность выполнения этой операции», - отметил Песков в эфире телеканала «Россия 24» в интервью Гостелерадио Ирана.

Зеленский отстранил от должностей генпрокурора и главу СБУ

Президент Украины Владимир Зеленский отстранил от должностей генпрокурора страны Ирину Венедиктову и главу СБУ Ивана Баканова. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на соответствующий указ.

Как следует из документа, Венедиктову сняли с должности в соответствии с частью второй статьи 11 закона Украины «О правовом режиме военного положения». Баканов уволен согласно статье 47 Дисциплинарного устава Вооруженных сил Украины, говорится в указе.

«Внимание всем!»: москвичей предупредили о сиренах в городе

В среду, 20 июля, в Москве пройдет ежегодная проверка готовности систем оповещения. Об этом сообщила «Вечерняя Москва» со ссылкой на мэрию города.

В этот день с 10:40 до 12:00 во всех районах Москвы будут звучать сирены и заработают громкоговорители с сообщением «Внимание всем!».

Сирены будут звучать не дольше одной минуты. В эфире телеканалов и радиостанций также появится сообщение «Внимание всем! Проводится проверка готовности системы оповещения населения!».

Раскрыты детали смерти проректора таможенной академии в СИЗО

РИА Новости / ЦОС ФСБ России

Член Совета по правам человека (СПЧ) Ева Меркачёва предположила, что психологи невнимательно отнеслись к состоянию проректора таможенной академии Залима Керефова. Об этом сообщает радиостанция «Говорит Москва».

Залим Керефов был задержан 5 июля по делу о сбыте наркотиков в крупном размере. 18 июля стало известно, что он покончил с собой в СИЗО. Следователи возбудили уголовное дело о халатности.

Меркачёва обратила внимание, что Керефова поместили в одиночную камеру, что «не совсем понятно». В общей камере, по ее мнению, он мог бы поговорить с окружающими о своей тревоге.

Появились подробности о состоянии Ширвиндта

В московском Театре Сатиры рассказали, что президент театра, актер Александр Ширвиндт находится в больнице в стабильном состоянии. Об этом сообщает РИА Новости.

18 июля Telegram-канал Mash рассказал, что Ширвиндту потребовалась помощь врачей.

Канал утверждал, что актеру стало плохо в его загородном доме. Это случилось накануне его дня рождения - 19 июля Ширвиндту исполнится 88 лет.

Вертолет Росгвардии совершил жесткую посадку под Гатчиной

Днем в понедельник, 18 июля, в Гатчинском районе Ленинградской области упал вертолет. Об этом сообщает 47news.

По предварительным данным, вертолет упал неподалеку от коттеджного поселка «Горки Лэнд». На фото с места происшествия видно, что на корпус вертолета нанесено изображение красной звезды.