Народная милиция объявила о взятии Северска

Народная милиция ЛНР взяла Северск, над городом установлен контроль союзных войск. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на заместителя главы МВД республики Виталия Киселева.

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Северск расположен на территории Донецкой народной республики (ДНР), однако город брали штурмом именно луганские подразделения. Отсюда открываются дороги на наступления на Соледар, Бахмут и Славянск.

Российские военные и Народная милиция сообщали об упорных боях за город с начала месяца.