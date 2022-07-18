Швейцария отказалась лечить раненых солдат ВСУ

Власти Швейцарии отказались оказывать помощь раненым солдатам Вооруженных сил Украины , так как это противоречит статусу нейтрального государства. В мае Швейцария получила от НАТО запрос с просьбой принять пострадавших, после чего начался анализ данного запроса.

«МИД занимался последствиями этого дела в рамках международного права. Эти расследования заняли три недели. В середине июня МИД написал в обращении к другим ведомствам, что он отказал в приеме по юридическим и практическим причинам», - пишет швейцарская газета Tages-Anzeiger.

По данным издания, прием раненых военных мог бы нарушить статус нейтрального государства в соответствии с международным правом. Так, Женевская конвенция и Гаагская конвенция от 1907 года требуют, чтобы прошедшие лечение военные не имели возможности вновь участвовать в боевых действиях. По этой же причине было отказано в лечении украинских гражданских - так как они «тоже берут в руки оружие».