Лукашенко отчитал чиновников за строительство шикарных больниц

«Мы не настолько богатые, чтобы строить не больницу, не лечебное учреждение, а дворец. Надо очухаться, как в народе говорят, аккуратненько приструнить себя и строить только то, что надо. (…) Если из бюджета возьмем, врачам потом повышать зарплату - за что? Учителям за что зарплату повышать? Пенсии как повышать? Поэтому надо поаккуратнее», - заметил Александр Лукашенко.