Лукашенко отчитал чиновников за строительство шикарных больниц

Президент Белоруссии Александр Лукашенко отчитал чиновников за строительство слишком шикарных больниц на бюджетные деньги, что приводит к проблемам с зарплатами врачам и учителям. Об этом пишет «Белта».
В ходе совещания по развитию системы здравоохранения Лукашенко отметил, что эта отрасль является приоритетной в Белоруссии и «за последние годы заметно шагнула вперед».
При этом глава государства подчеркнул, что бюджетные средства на строительство больниц необходимо разумно распределять, а «не строить дворцы».
«Мы не настолько богатые, чтобы строить не больницу, не лечебное учреждение, а дворец. Надо очухаться, как в народе говорят, аккуратненько приструнить себя и строить только то, что надо. (…) Если из бюджета возьмем, врачам потом повышать зарплату - за что? Учителям за что зарплату повышать? Пенсии как повышать? Поэтому надо поаккуратнее», - заметил Александр Лукашенко.
Ранее Лукашенко заявил, что среди задержанных за получение взяток от иностранных компаний медиков оказался и его личный врач. Он подчеркнул, что «огорчен этим фактом, но закон есть закон - он един для всех».