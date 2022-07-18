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1 час назад

Украина вышла из соглашения СНГ о таможне

Алиса Селезнёва

Украина 18 июля вышла из соглашения СНГ о сотрудничестве и взаимопомощи в таможенных делах. Об этом сообщает УНН со ссылкой на народного депутата Алексея Гончаренко.

Украина вышла из соглашения СНГ о таможне
Фото: РИА НовостиРИА Новости

За выход из соглашения проголосовали 327 народных депутатов из 423.

Соглашение СНГ о сотрудничестве в таможенных делах было подписано в 1994 году. В мае 2021 года выход из него одобрили в украинском кабинете министров.

Соглашение предполагало сотрудничество стран по пассажирскому и грузовому сообщению, взиманию таможенных пошлин, сборов и применению таможенных льгот.

Украина начала разрыв договоров в рамках СНГ в 2014 году. В конце мая Украина вышла из соглашений о сотрудничестве в борьбе с незаконной миграцией и об увековечении памяти о мужестве и героизме народов стран СНГ в Великой Отечественной войне.

В мире,Алексей Гончаренко,
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