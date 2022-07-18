Украина вышла из соглашения СНГ о таможне

Украина 18 июля вышла из соглашения СНГ о сотрудничестве и взаимопомощи в таможенных делах. Об этом сообщает УНН со ссылкой на народного депутата Алексея Гончаренко.

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За выход из соглашения проголосовали 327 народных депутатов из 423.

Соглашение СНГ о сотрудничестве в таможенных делах было подписано в 1994 году. В мае 2021 года выход из него одобрили в украинском кабинете министров.

Соглашение предполагало сотрудничество стран по пассажирскому и грузовому сообщению, взиманию таможенных пошлин, сборов и применению таможенных льгот.