Кулеба потребовал отключить российское ТВ от европейских сетей

Глава министерства иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба призвал отключить российское ТВ от европейских спутниковых и кабельных сетей. Об этом сообщается в обращении министра к Совету глав МИД Европейского союза, опубликованном пресс-службой СМД.

Фото: Reuters Reuters

Политик назвал санкции против России «серьезным прорывом» и предложил запрещение российских телеканалов в европейских сетях в качестве следующего шага.

Ранее немецкий телеканал ZDF показал сюжет об украинцах, которые выражают активное недовольство запретом на русские музыку и книги на Украине.

В кадре показали книжный рынок Петровка в Киеве.