В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+28° в 
USD 56.56EUR 57.15
Войти в почту
19 минут назад

Глава МИД Украины Кулеба потребовал отключить российское ТВ от европейских сетей

Газета.Ruиещё 1

Глава министерства иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба призвал отключить российское ТВ от европейских спутниковых и кабельных сетей. Об этом сообщается в обращении министра к Совету глав МИД Европейского союза, опубликованном пресс-службой СМД.

Кулеба потребовал отключить российское ТВ от европейских сетей
Фото: ReutersReuters

Политик назвал санкции против России «серьезным прорывом» и предложил запрещение российских телеканалов в европейских сетях в качестве следующего шага.

Ранее немецкий телеканал ZDF показал сюжет об украинцах, которые выражают активное недовольство запретом на русские музыку и книги на Украине.

В кадре показали книжный рынок Петровка в Киеве.

«Это уже перебор. Наверняка кто-то хотел показать…, какой он настоящий патриот, но это не способ проявить свой патриотизм», — сказал букинист Александр Дробин.

В мире,Дмитрий Кулеба,ЕС,
5
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыГороскопы
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро-2020Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители