Кулеба пригрозил Минску

Киев разорвет дипломатические отношения с Минском, если белорусские военнослужащие пересекут украинскую границу. Об этом заявил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба в интервью «Forbes Украина».
Дипломат напомнил, что дипотношения с Россией были разорваны тут же, как только она начала специальную военную операцию на Украине.
«Так же они будут разорваны с Беларусью, если вооруженные силы Республики Беларусь пересекут границу Украины», — подчеркнул Кулеба.
Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что украинские политики отказались от славянской идентичности, тем самым отрезав себя от российско-белорусско-украинской общности.
24 февраля президент России Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении военной спецоперации на Украине в ответ на просьбу о помощи от глав ЛНР и ДНР.
Решение о проведении операции стало причиной новых санкций против России со стороны США и их союзников.