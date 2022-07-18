В Эстонии рассказали, как Украина сможет вернуть южные территории

«Примерно в двух километрах от места, где идет артиллерийская дуэль, человек в Харькове продает клубнику, пожилая пара ждет зеленого сигнала светофора, кто-то косит триммером, а в то же время желтый трактор копает траншеи на границе города. Битое стекло и обломки от разбитого накануне дома уже убраны и некоторые люди спокойно ищут там свои вещи», — сказал он.