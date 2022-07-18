В Эстонии рассказали, как Украина сможет вернуть южные территории

Командующий Силами обороны Эстонии Мартин Херем выразил мнение, что вооруженным силам Украины (ВСУ) потребуются дополнительные поставки вооружения и боеприпасов с Запада, чтобы вернуть контроль над южными территориями страны. Об этом он заявил в эфире телеканала ETV. Его слова приводит портал err.ee.
«Безусловно, вернуть южные территории будет очень сложно. Им определенно нужна западная помощь в виде и оружия, и боеприпасов. План украинцев — просто ликвидировать как можно больше [сил] противника и, может быть, тогда они обратят его вспять», — заявил Херем.
В то же время Херем назвал сюрреалистической обстановку, в которой он очутился при недавнем посещении Украины.
«Примерно в двух километрах от места, где идет артиллерийская дуэль, человек в Харькове продает клубнику, пожилая пара ждет зеленого сигнала светофора, кто-то косит триммером, а в то же время желтый трактор копает траншеи на границе города. Битое стекло и обломки от разбитого накануне дома уже убраны и некоторые люди спокойно ищут там свои вещи», — сказал он.
Глава государственного центра оборонных инвестиций Эстонии Магнус-Вальдемар Саар ранее заявил, что страна надеется получить шесть американских ракетных систем залпового огня HIMARS, а также боеприпасы к ним к концу 2025 года.