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17 минут назад

Главком эстонских ВС рассказал, как украинцы смогут вернуть контроль над южными территориями

Газета.Ru

Командующий Силами обороны Эстонии Мартин Херем выразил мнение, что вооруженным силам Украины (ВСУ) потребуются дополнительные поставки вооружения и боеприпасов с Запада, чтобы вернуть контроль над южными территориями страны. Об этом он заявил в эфире телеканала ETV. Его слова приводит портал err.ee.

В Эстонии рассказали, как Украина сможет вернуть южные территории
Фото: Estonian foreign ministryEstonian foreign ministry

«Безусловно, вернуть южные территории будет очень сложно. Им определенно нужна западная помощь в виде и оружия, и боеприпасов. План украинцев — просто ликвидировать как можно больше [сил] противника и, может быть, тогда они обратят его вспять», — заявил Херем.

В то же время Херем назвал сюрреалистической обстановку, в которой он очутился при недавнем посещении Украины.

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«Примерно в двух километрах от места, где идет артиллерийская дуэль, человек в Харькове продает клубнику, пожилая пара ждет зеленого сигнала светофора, кто-то косит триммером, а в то же время желтый трактор копает траншеи на границе города. Битое стекло и обломки от разбитого накануне дома уже убраны и некоторые люди спокойно ищут там свои вещи», — сказал он.

Глава государственного центра оборонных инвестиций Эстонии Магнус-Вальдемар Саар ранее заявил, что страна надеется получить шесть американских ракетных систем залпового огня HIMARS, а также боеприпасы к ним к концу 2025 года.

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