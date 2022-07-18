Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил, что переговоры с Россией могут состояться только в случае «ее поражения». Соответствующее заявление было сделано в интервью «Forbes Украина».

«Все понимают, что переговоры напрямую привязаны к ситуации на фронте. Я всем партнерам говорю простую вещь: «За стол переговоров Россия должна сесть после поражения на поле битвы. Иначе это будет снова язык ультиматумов», - подчеркнул Кулеба.

Он указал на отсутствие оснований для переговоров в настоящее время.

Ранее первый зампостпреда РФ при ООН Дмитрий Полянский заявил в эфире TNT Radio, что западные страны больше всего помогли бы Киеву, если бы убедили киевский режим вступить в предметные переговоры с Россией по условиям прекращения огня.