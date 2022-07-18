Евросоюз согласовал транш в 500 млн евро для Украины

Совет ЕС согласовал сегодня пятый транш в размере 500 миллионов евро для военной помощи Киеву. Об этом объявил глава Евросовета Шарль Мишель, пишет РИА Новости.
«Я приветствую политическое соглашение Совета Евросоюза по пятому траншу для Украины (…) Поддержка ЕС в виде военного оборудования для ВС Украины составляет 2,5 миллиарда евро», - заявил он.
При этом ранее глава украинского Минфина Сергей Марченко заявил, что среди государств Евросоюза нет единого мнения относительно пакета помощи Украине в размере 9 млрд евро. Он также признал, что страны ЕС «немного устали» от военных действий на Украине.
24 февраля Россия начала специальную военную операцию на Украине. Президент Владимир Путин назвал ее целью «защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима». В ответ на это ЕС, США и другие западные страны ввели обширные антироссийские санкции и начали активно поставлять оружие Киеву.