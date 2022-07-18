Евросоюз согласовал транш в 500 млн евро для Украины

Совет ЕС согласовал сегодня пятый транш в размере 500 миллионов евро для военной помощи Киеву. Об этом объявил глава Евросовета Шарль Мишель, пишет РИА Новости.

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«Я приветствую политическое соглашение Совета Евросоюза по пятому траншу для Украины (…) Поддержка ЕС в виде военного оборудования для ВС Украины составляет 2,5 миллиарда евро», - заявил он.

При этом ранее глава украинского Минфина Сергей Марченко заявил, что среди государств Евросоюза нет единого мнения относительно пакета помощи Украине в размере 9 млрд евро. Он также признал, что страны ЕС «немного устали» от военных действий на Украине.