Обзор иноСМИ: призыв Индии к Китаю и судьба украинского зерна

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Индия призвала Китай снизить уровень военной активности в Восточном Ладакхе во время 16-го раунда переговоров по пограничным проблемам. Об этом сообщает The Times of India.
Индия настаивает на скорейшем выводе войск из всех оставшихся «точек трения» в Восточном Ладакхе, подчеркивая, что «мир и спокойствие на границе являются предпосылками для прогресса в общих двусторонних отношениях». Противостояние на границе Ладакха между армиями Индии и Китая вспыхнуло в мае 2020 года после столкновений в районе озера Пангонг. Обе стороны наращивали свои силы, привлекая десятки тысяч солдат и тяжелое вооружение. В результате серии переговоров обе стороны завершили процесс разведения сил в 2021 году.
Одной из важнейших тем заседания кабинета министров Турции 18 июля станут переговоры по зерновому коридору, которые ведутся с Украиной, Россией и ООН. Как сообщает NTV, на встрече под председательством президента Реджепа Тайипа Эрдогана будет рассмотрена дорожная карта по созданию этого коридора.
Министры обсудят итоги переговоров Турции, РФ, Украины и представителей ООН, которые прошли 13 июля в Стамбуле. Среди других тем - ситуация на севере Сирии, где Турция планирует провести операцию, и предстоящий визит Эрдогана в Иран, где пройдет его встреча с президентом РФ Владимиром Путиным.
Обозреватель Forbes Гарт Фризен заявил, что немецкая промышленность остановится, если после 21 июля не возобновится работа «Северного потока». Сейчас газопровод закрыт на плановую профилактику, но многие в Европе считают, что его работа не возобновится из-за желания России «вызвать хаос в Европе в ответ на санкции».
По словам вице-канцлера Германии Роберта Хабека, страна не сможет стать независимой от российского газа до лета 2024 года. Если поставки полностью прекратятся прямо сейчас, последствия будут разрушительными. Хабек предупреждал, что в таком случае компаниям придется останавливать производства и увольнять работников, а людям - влезать в долги, чтобы оплачивать счета за отопление. С самыми большими проблемами столкнутся энергоемкие отрасли - химическая промышленность, производство стали, удобрений и стекла. Возникнет нехватка промышленных товаров, что создаст дополнительную нагрузку на глобальную цепочку поставок. Исследование Мангеймского университета показало, что последствия сокращения поставок газа могут привести к падению ВВП Германии на восемь процентов.
Стрелявший в бывшего премьер-министра Японии Тэцуя Ямагами в течение нескольких лет писал в соцсетях о своей ненависти к религиозной организации «Церковь объединения» и к Синдзо Абэ. Об этом сообщает NHK.
В твиттере Ямагами рассказывал, что его семья разорилась из-за пожертвований «Церкви объединения», когда ему было 14 лет. Он писал, что ненавидит эту церковь и обвинял Абэ в симпатиях к ней. СМИ сообщали, что мать Ямагами пожертвовала «Церкви объединения» около ста миллионов иен (более 720 тысяч долларов).
Американская певица и актриса Дженнифер Лопес опубликовала фотографии и видео со своей свадьбы с Беном Аффлеком, написав, что «любовь прекрасна, любовь добра, и, оказывается, любовь терпелива». Как сообщает TMZ, свадьба пары состоялась в Лас-Вегасе.
Согласно судебным протоколам, попавшим в распоряжение TMZ, пара получила свидетельство о браке в округе Кларк, штат Невада. В документах указаны имена Бенджамин Геза Аффлек и Дженнифер Линн Лопес. Лопес и Аффлека впервые обручились в конце 2002 года, но расстались в 2004 году, оба они уже побывали в браке и воспитывают детей.