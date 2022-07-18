Обзор иноСМИ: призыв Индии к Китаю и судьба украинского зерна

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Индия призвала Китай снизить военную активность

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Индия призвала Китай снизить уровень военной активности в Восточном Ладакхе во время 16-го раунда переговоров по пограничным проблемам. Об этом сообщает The Times of India.

Индия настаивает на скорейшем выводе войск из всех оставшихся «точек трения» в Восточном Ладакхе, подчеркивая, что «мир и спокойствие на границе являются предпосылками для прогресса в общих двусторонних отношениях». Противостояние на границе Ладакха между армиями Индии и Китая вспыхнуло в мае 2020 года после столкновений в районе озера Пангонг. Обе стороны наращивали свои силы, привлекая десятки тысяч солдат и тяжелое вооружение. В результате серии переговоров обе стороны завершили процесс разведения сил в 2021 году.

Турция берется за украинское зерно

Одной из важнейших тем заседания кабинета министров Турции 18 июля станут переговоры по зерновому коридору, которые ведутся с Украиной, Россией и ООН. Как сообщает NTV, на встрече под председательством президента Реджепа Тайипа Эрдогана будет рассмотрена дорожная карта по созданию этого коридора.

Министры обсудят итоги переговоров Турции, РФ, Украины и представителей ООН, которые прошли 13 июля в Стамбуле. Среди других тем - ситуация на севере Сирии, где Турция планирует провести операцию, и предстоящий визит Эрдогана в Иран, где пройдет его встреча с президентом РФ Владимиром Путиным.

«Немецкая промышленность остановится без «Северного потока»

Обозреватель Forbes Гарт Фризен заявил, что немецкая промышленность остановится, если после 21 июля не возобновится работа «Северного потока». Сейчас газопровод закрыт на плановую профилактику, но многие в Европе считают, что его работа не возобновится из-за желания России «вызвать хаос в Европе в ответ на санкции».

По словам вице-канцлера Германии Роберта Хабека, страна не сможет стать независимой от российского газа до лета 2024 года. Если поставки полностью прекратятся прямо сейчас, последствия будут разрушительными. Хабек предупреждал, что в таком случае компаниям придется останавливать производства и увольнять работников, а людям - влезать в долги, чтобы оплачивать счета за отопление. С самыми большими проблемами столкнутся энергоемкие отрасли - химическая промышленность, производство стали, удобрений и стекла. Возникнет нехватка промышленных товаров, что создаст дополнительную нагрузку на глобальную цепочку поставок. Исследование Мангеймского университета показало, что последствия сокращения поставок газа могут привести к падению ВВП Германии на восемь процентов.

Убийца Абэ несколько лет писал о своей ненависти в соцсетях

Стрелявший в бывшего премьер-министра Японии Тэцуя Ямагами в течение нескольких лет писал в соцсетях о своей ненависти к религиозной организации «Церковь объединения» и к Синдзо Абэ. Об этом сообщает NHK.

В твиттере Ямагами рассказывал, что его семья разорилась из-за пожертвований «Церкви объединения», когда ему было 14 лет. Он писал, что ненавидит эту церковь и обвинял Абэ в симпатиях к ней. СМИ сообщали, что мать Ямагами пожертвовала «Церкви объединения» около ста миллионов иен (более 720 тысяч долларов).

Лопес вышла за Аффлека

Американская певица и актриса Дженнифер Лопес опубликовала фотографии и видео со своей свадьбы с Беном Аффлеком, написав, что «любовь прекрасна, любовь добра, и, оказывается, любовь терпелива». Как сообщает TMZ, свадьба пары состоялась в Лас-Вегасе.