Руководству Украины предрекли новые кадровые перестановки

Перестановки в руководстве украинских ведомств могли произойти из-за меняющихся отношений политических сил внутри страны, считает генеральный директор российского совета по международным делам Андрей Кортунов. По его словам, президент Украины Владимир Зеленский вскоре может пойти на новые кадровые решения. Об этом политолог заявил в разговоре с «Лентой.ру».

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Причины отставок

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«Обычно руководителей ведомств увольняют, когда недовольны их работой или когда ситуация в стране развивается не так, как хотелось бы. Это действительно отражает растущие сложности управления страной, которая находится в непростом состоянии. Ожидания руководства не могут быть в полной мере удовлетворены, поэтому происходят разовые замены. Наверное, новые руководители будут использовать какие-то другие методы», — отметил Кортунов.

Быстро найти подходящую замену Зеленскому будет непросто, считает специалист.

«Руководители не всегда выбирают по принципу профессиональной компетенции. Иногда главным критерием становится политическая лояльность или просто знание тех или иных людей. Как и в любой стране, проблема кадров есть и в Киеве тоже. Нынешняя ситуация предъявляет особые требования к кадрам, поскольку ситуация стрессовая» — сказал он.

Новые кадровые решения

Вероятность новых кадровых перестановок будет зависеть от многих обстоятельств. В частности, от того, как будет развиваться конфликт на Украине, считает Кортунов.

Что поменялось в руководстве Украины

17 июля президент Украины Владимир Зеленский отстранил от исполнения обязанностей генерального прокурора страны Ирину Венедиктову и главу СБУ Ивана Баканова. По словам Зеленского, такое решение было принято из-за многочисленных фактов госизмены со стороны сотрудников ведомств.

Венедиктова снята с должности в соответствии с частью 2 статьи 11 закона Украины «О правовом режиме военного положения». Исполняющим обязанности назначен его заместитель Алексей Симоненко.

Баканов отстранен от службы согласно статье 47 Дисциплинарного устава вооруженных сил Украины, говорится в указе главы государства. Она предполагает отставку за «неисполнение (ненадлежащее исполнение) служебных обязанностей, которое привело к человеческим жертвам или другим тяжелым последствиям или создало угрозу появлению таких последствий».

Позже заместитель руководителя офиса президента Украины Андрей Смирнов объяснил, что речь пока не идет об увольнении этих должностных лиц. По его словам, будут проведены служебные проверки. По их результатам президент будет принимать дальнейшие решения.

Ранее украинский лидер уволил пятерых послов — в Венгрии, Норвегии, Чехии, Индии и Германии. Об объяснил это ротацией.