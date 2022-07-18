Мужчина голыми руками поймал аллигатора и попал на видео

В США мужичина поймал голыми руками аллигатора, который заполз на игровую площадку. На произошедший в городе Саванне (штат Джоджия) инцидент с рептилией обращает внимание NBC 15.

Американец Маркелл Т. Уайт заметил притаившегося у игрового комплекса крокодила. Во избежание нападения опасного хищника на кого-нибудь из людей мужчина решил вступить с ним в схватку. Он внезапно схватил двухметрового аллигатора и оттащил его подальше от площадки.

«Это был здоровый страх. Я уважал мощь аллигатора», — рассказал Уайт.