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54 минуты назад

Мужчина голыми руками поймал аллигатора и попал на видео

Денис Фьючин

В США мужичина поймал голыми руками аллигатора, который заполз на игровую площадку. На произошедший в городе Саванне (штат Джоджия) инцидент с рептилией обращает внимание NBC 15.

Американец Маркелл Т. Уайт заметил притаившегося у игрового комплекса крокодила. Во избежание нападения опасного хищника на кого-нибудь из людей мужчина решил вступить с ним в схватку. Он внезапно схватил двухметрового аллигатора и оттащил его подальше от площадки.

«Это был здоровый страх. Я уважал мощь аллигатора», — рассказал Уайт.

Ранее сообщалось, что медведи влезли в помещение к вахтовикам на Сахалине и лишили из запасов продовольствия.

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