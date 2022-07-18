Западные СМИ отреагировали на увольнение Зеленским силовиков

Отставка генпрокурора Украины стала неожиданностью, а вот увольнение главы СБУ давно прогнозировалось. Об этом написали западные СМИ, оценивая кадровые перестановки в силовом блоке на Украине, сообщает РИА Новости.

Ранее стало известно, что президент Украины Владимир Зеленский отстранил от должности генерального прокурора Ирину Венедиктову и главу Службы безопасности Украины Ивана Баканова. Причиной такого решения он назвал большое количество госизмен среди сотрудников силовых ведомств, в том числе и то, что более 60 работников органов прокуратуры и суда «остались на оккупированной территории и работают против государства».

Издание The Wall Street Journal в своей статье о кадровых перестановках на Украине отметило, что отставка Венедиктовой удивила некоторых аналитиков. А вот увольнение главы СБУ прогнозировалось ранее.

Газета The Hill в свою очередь обратила внимание на то, что еще в прошлом месяце появилась информация о том, что давний друг Зеленского Иван Баканов «ходит в Киеве по тонкому льду».

А издание The Washington Post напомнило о том, что изначально, еще в 2019 году, назначение Баканова на пост главы Службы безопасности Украины было встречено критикой со стороны украинских оппозиционных партий. Они утверждали, что Баканов профнепригоден для управления этим силовым ведомством.