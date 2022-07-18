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49 минут назад

Западные СМИ отреагировали на увольнение Зеленским силовиков

Мария Иванова

Отставка генпрокурора Украины стала неожиданностью, а вот увольнение главы СБУ давно прогнозировалось. Об этом написали западные СМИ, оценивая кадровые перестановки в силовом блоке на Украине, сообщает РИА Новости.

Западные СМИ отреагировали на увольнение Зеленским силовиков
Фото: legion-media.rulegion-media.ru

Ранее стало известно, что президент Украины Владимир Зеленский отстранил от должности генерального прокурора Ирину Венедиктову и главу Службы безопасности Украины Ивана Баканова. Причиной такого решения он назвал большое количество госизмен среди сотрудников силовых ведомств, в том числе и то, что более 60 работников органов прокуратуры и суда «остались на оккупированной территории и работают против государства».

Издание The Wall Street Journal в своей статье о кадровых перестановках на Украине отметило, что отставка Венедиктовой удивила некоторых аналитиков. А вот увольнение главы СБУ прогнозировалось ранее.

Газета The Hill в свою очередь обратила внимание на то, что еще в прошлом месяце появилась информация о том, что давний друг Зеленского Иван Баканов «ходит в Киеве по тонкому льду».

А издание The Washington Post напомнило о том, что изначально, еще в 2019 году, назначение Баканова на пост главы Службы безопасности Украины было встречено критикой со стороны украинских оппозиционных партий. Они утверждали, что Баканов профнепригоден для управления этим силовым ведомством.

При этом американские журналисты констатировали, что Зеленский не назвал замену Баканову ни в видеообращении, ни в тексте указа.

В мире,Ирина Венедиктова,Иван Баканов,Владимир Зеленский,СБУ,
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