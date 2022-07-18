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27 минут назад

Глава МИД Чехии предложит ЕС пересмотреть отношения с Россией

Lenta.ruиещё 1

Глава МИД Чехии Ян Липавский считает, что Евросоюзу надо пересмотреть отношения с Россией «с учетом новых угроз». Он предложит изменить их основы в ближайшее время, например, на неформальной встрече глав МИД ЕС в Праге в конце августа. Об этом пишет РИА Новости.

В Чехии предложат Евросоюзу пересмотреть отношения с Россией
Фото: ReutersReuters

«Я призову в своем выступлении подумать о том, какой должна быть новая политика ЕС в отношении России. Я думаю, что пора пересмотреть нашу политику и меры по отношению к России», — рассказал он.

По словам дипломата, ряд основополагающих принципов, на которых основаны отношения ЕС и России, должны быть обновлены и адаптированы «к новой реальности враждебности».

Песков сообщил, когда завершится спецоперация

Отношения между сторонами резко ухудшились после начала спецоперации России на Украине. Президент страны Владимир Путин объявил о своем решении 24 февраля. После этого ряд стран выступили с жесткой критикой в адрес Москвы и ввели против нее сразу несколько пакетов санкций, в том числе ограничивающих поставки энергоресурсов.

В мире,Владимир Путин,ЕС,
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