В Австрии признали влияние на страну антироссийских санкций

Министр иностранных дел Австрии Александр Шалленберг признал, что антироссийские санкции влияют на его страну. Слова главы австрийского МИД приводит ТАСС.

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Шалленберг пояснил, что санкции сказываются на Австрии, так как Россия является важным торговым партнером страны. По его словам, Россия — важный поставщик природных ресурсов, нефти и газа.

При этом он подчеркнул, что считает санкции против РФ необходимыми.