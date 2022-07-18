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30 минут назад

В Гане подтвердили два случая заражения редким смертельным вирусом Марбург

Газета.Ruиещё 1

В Гане, Африка, были подтверждены два случая заражения редким вирусом Марбург, который вызывает геморрагическую лихорадку, об этом объявила ВОЗ. Сейчас двое заболевших и 98 людей, которые с ними контактировали, находятся на карантине.

В Гане подтвердили два случая заражения смертельным вирусом Марбург
Фото: Газета.RuГазета.Ru

Вирус Марбург похож на вирус Эбола — патоген вызывает лихорадку, головные боли, кровотечения из носа. На текущий момент от вируса Марбурга не существует ни вакцины, ни эффективного лечения. Смертность составляет от 23 до 88% в зависимости от штамма. Обычно вирус передается человеку от летучих мышей.

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