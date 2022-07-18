В Гане подтвердили два случая заражения смертельным вирусом Марбург

В Гане , Африка, были подтверждены два случая заражения редким вирусом Марбург , который вызывает геморрагическую лихорадку, об этом объявила ВОЗ . Сейчас двое заболевших и 98 людей, которые с ними контактировали, находятся на карантине.

Вирус Марбург похож на вирус Эбола — патоген вызывает лихорадку, головные боли, кровотечения из носа. На текущий момент от вируса Марбурга не существует ни вакцины, ни эффективного лечения. Смертность составляет от 23 до 88% в зависимости от штамма. Обычно вирус передается человеку от летучих мышей.