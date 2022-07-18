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1 час назад

Зеленский сделал заявление после увольнения соратников

Елена Прошина

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что уволил генпрокурора Ирину Венедиктову и отстранил от исполнения обязанностей главу Службы безопасности Украины (СБУ) Ивана Баканова за многочисленные факты госизмены сотрудников ведомств.

По словам украинского лидера, на Украине начато 651 уголовное производство по статьям о государственной измене и коллаборационистской деятельности работников правоохранительных органов, части из которых уже предъявлено обвинение.

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"Такой массив преступлений против основ национальной безопасности государства и связи, зафиксированные между работниками силовых структур Украины и спецслужбами России, задают очень серьезные вопросы соответствующим руководителям. Каждый из таких вопросов получит ответ", - сказал глава государства в видеообращении, распространенном в воскресенье в его Telegram-канале.

Как указал Зеленский, во время поездок по регионам, где проходят боевые действия, он лично разбирался с деятельностью госорганов на местах, в частности правоохранительных.

"По результатам, как вы уже знаете, были приняты кадровые решения по региональным главам сектора безопасности - Херсон, Харьков", - сообщил он.

Президент также проверял работу местного руководства исполнительной власти.

"Конкретные действия и любое бездействие каждого должностного лица в секторе безопасности и правоохранительных органах будут оценены", - предупредил глава государства.

Ранее в воскресенье офис президента Украины опубликовал на своем сайте соответствующие указы касательно Венедиктовой и Баканова.

Задержание экс-главы СБУ

Зеленский подтвердил, что 16 июля был задержан бывший глава СБУ в Автономной Республике Крым по подозрению в госизмене.

"Работники Государственного бюро расследований совместно со Службой безопасности Украины был задержан бывший руководитель главного управления СБУ в Автономной Республике Крым", - сказал глава государства.

По словам Зеленского, он уволил этого человека в начале российской специальной военной операции.

"Как видим, это решение было абсолютно оправданным", - указал он.

Как сообщил президент, собрано достаточно доказательств для предъявления задержанному обвинения в госизмене.

"Все его преступления задокументированы. Всему, что он делал на протяжении этих месяцев и также раньше, будет дана должная юридическая оценка. Также ответят и все те, кто вместе с ним входил в состав преступной группы, что работала в интересах Российской Федерации", - заявил Зеленский.

Он утверждал, что речь идет о передаче РФ тайных сведений и других фактах сотрудничества с российскими спецслужбами.

Как сообщало агентство РБК-Украина со ссылкой на источники, бывший начальник СБУ в Крыму Олег Кулинич на момент задержания продолжал работать в спецслужбе. Он также был помощником главы ведомства Ивана Баканова, которого позже Зеленский отстранил от исполнения обязанностей.

Захарова отреагировала на увольнения соратников Зеленского. «Денацификация идет полным ходом»

Украинский лидер Владимир Зеленский освободил от занимаемой должности главу СБУ Ивана Баканова и генпрокурора Ирину Венедиктову, денацификация Украины «идет полным ходом». Об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

«[Президент Украины Владимир] Зеленский уволил генпрокурора и главу СБУ. Денацификация идет полным ходом», — написала в своем telegram-канале Захарова.

Клишас заявил, что денацификация надвигается на все органы киевской власти

Киевский режим лишается своих же служащих, а денацификация надвигается на все органы власти Украины. Об этом написал глава Комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и госстроительству Андрей Клишас в своем Telegram-канале.

Ранее стало известно, что президент Украины Владимир Зеленский отстранил генпрокурора Ирину Венедиктову и главу Службы безопасности Ивана Баканова от их должностей в связи с фактами госизмены.

«От нациков в Киеве побежали те, кто им активно прислуживал. Денацификация неотвратимо надвигается на все органы власти, которые пока еще контролирует хунта этого клоуна. Указами бегство не остановишь», — прокомментировал Клишас.

Накануне сенатор подчеркнул, что угрозы Киева ударить по Крымскому мосту доказывают, что России следует денацифицировать и демилитаризовать всю Украину.

Канделаки порадовалась отставке генпрокурора Украины

Российская телеведущая и медиаменеджер Тина Канделаки прокомментировала отставку генпрокурора Украины Ирины Венедиктовой.

«Вот я и пережила тех, кто мне угрожал. А это я еще и не начинала», — написала она в Telegram-канале.

6 марта генеральный прокурор Украины Ирина Венедиктова опубликовала обвинение против Тины Канделаки. Тогда телеведущая назвала обвинения в свой адрес необоснованными.

17 июля Президент Украины Владимир Зеленский отстранил от должности генерального прокурора страны Ирину Венедиктову и руководителя Службы безопасности Украины Ивана Баканова. Глава Украины объяснил свое решение многочисленными фактами государственной измены со стороны их ведомств.

Политолог Марков об увольнении главы СБУ и генпрокурора Украины: это отличная новость

Политолог, генеральный директор Института политических исследований Сергей Марков в соцсетях назвал отличной новостью информацию об увольнении главы СБУ и генпрокурора Украины.

Ранее «СП» сообщала, что Владимир Зеленский отстранил от должности Ивана Баканова и Ирину Венедиктову. По словам Украинского президента, в их ведомствах слишком много сотрудников стали фигурантами уголовных дел о государственной измене и коллаборационной деятельности.

Марков отметил, что это — отличная новость.

«Именно служить преступному марионеточному режиму с Зеленским — это госизмена. А перейти на сторону России — это патриотизм. Это возвращение на родину. Это героический поступок. Все военные и гражданские на Украине должны переходить на сторону России», — написал он.

Зеленский назначил генпрокурором Украины человека из списка «Миротворца»*

Украинский президент Владимир Зеленский назначил исполняющим обязанности генерального прокурора Алексея Симоненко, говорится в указе, опубликованном на сайте президента.

При этом местные СМИ утверждают, что Симоненко включен в базу сайта «Миротворец» (запрещено в РФ) как «соучастник преступлений против Украины». Так, Симоненко якобы подозревают в фабрикации уголовных дел против заведомо невиновных лиц и превышении служебных полномочий. Кроме того, администраторы «Миротворца» считают его участником фальсификации доказательной базы в отношении бывшего президента Украины Петра Порошенко.

Ранее Зеленский подписал указы об отстранении от должности генерального прокурора страны Ирины Венедиктовой и руководителя Службы безопасности Украины Ивана Баканова.

Баканова отстранили от должности согласно статье 47 Дисциплинарного устава Вооруженных сил Украины. Он объяснил свое решение «очень серьезными вопросами» к главам ведомств из-за дел о госизмене и связи между работниками силовых структур Украины со спецслужбами РФ.

В конце июля сообщалось о планах Зеленского убрать друга детства с поста главы СБУ за провалы

Президент Украины Владимир Зеленский намерен снять своего друга Ивана Баканова с поста главы Службы безопасности Украины из-за провалов, которые могли привести, в том числе, к потере Киевом контроля над Херсоном, сообщили СМИ.

«Сенсация: Зеленский хочет заменить своего друга детства, которого он привлек для руководства Службой безопасности Украины, кем-то более подходящим на пост ее начальника в военное время после нескольких сбоев в системе безопасности, в том числе тех, которые могли привести к захвату Россией Херсона», – написал в Twitter журналист Кристофер Миллер.

Эту информацию подтверждает также издание Politico со ссылкой на четырех чиновников, близких к президенту, и западного дипломата, который консультировал Киев о реформах, необходимых для обновления СБУ.

На данный момент большая часть ежедневной деятельности СБУ осуществляется из аппарата президента и людьми, которые «по-прежнему находятся в добром расположении» Зеленского и главы его офиса Андрея Ермака, отмечает газета.

«Мы крайне недовольны его [Баканова] работой и работаем над тем, чтобы от него избавиться. Нас не устраивают его управленческие, знаете ли, [навыки], потому что теперь нужны навыки антикризисного управления, которых, как мы думаем, у него нет», – заявил газете на условиях анонимности высокопоставленный украинский чиновник, близкий к Зеленскому.

Баканов – давний друг Зеленского, который когда-то руководил своей развлекательной компанией, а затем президентской кампанией.

Ранее Зеленский лишил генеральских званий экс-начальника главного управления внутренней безопасности Службы безопасности Украины (СБУ) Андрея Наумова и бывшего начальника управления СБУ в Херсонской области Сергея Криворучко.

По данным украинского блогера и политолога Анатолия Шария, генерал СБУ Наумов выехал с Украины за сутки до «вторжения» не один. С ним был глава СБУ Иван Баканов. Они вместе снимали апартаменты в Германии. Шарий указал на приятельские отношения Зеленского и Баканова и усомнился в возможном наказании для последнего.

Царев объяснял планы Зеленского убрать друга детства с поста главы СБУ

«Украинский президент долго держал друга во главе СБУ лишь потому, что ему важно было, чтобы силовое ведомство возглавлял свой человек», – сказал газете ВЗГЛЯД экс-депутат Верховной рады Олег Царев. Ранее стало известно, что президент Украины Владимир Зеленский намерен снять своего друга детства Ивана Баканова с поста главы Службы безопасности Украины.

«Владимир Зеленский очень долго держал своего друга Ивана Баканова на должности главы СБУ. Хотя всем известно, что в феврале Баканов сбежал с Украины, но потом вернулся. По этой причине у него нет авторитета в Службе безопасности», – рассказал бывший парламентарий.

«Появившиеся сведения о грядущей отставке Баканова – это не слух, а общеизвестная информация. Вместе с тем у Зеленского много врагов. Он сейчас монополизирует власть и использует российскую спецоперацию для того, чтобы расправиться со своими конкурентами. В том числе с экс-президентом Петром Порошенко и оппозиционными партиями. Поэтому просочиться информация могла откуда угодно», – полагает Царев.

«Внутриэлитные конфликты на Украине идут все время. Но все-таки нельзя сравнивать готовящуюся отставку Баканова и конфликт Зеленского с главнокомандующим ВСУ Валерием Залужным», – отметил собеседник.

«На Залужного киевской власти еще нужно списать все военные неудачи армии. А Баканов – это исключительно креатура Зеленского, и ему было важно, чтобы свой человек возглавлял Службу безопасности», – считает он.

«Вместе с тем в ситуации военных неудач кем-то жертвовать придется. И сейчас жертвой станет Баканов. А на Залужного, поскольку у него очень высокий рейтинг, будут пытаться повесить неудачи в Северодонецке и Мариуполе», – заключил Царев.

В офисе Зеленского заявили, что генпрокурора и главу СБУ отстранили на время расследования

Генпрокурор Украины Ирина Венедиктова и глава Службы безопасности Украины Иван Баканов не уволены, а отстранены от исполнения обязанностей на время расследования. Об этом в понедельник заявил заместитель руководителя офиса президента Украины Андрей Смирнов.

"Речь об увольнении этих двух должностных лиц пока не идет. Речь идет о том, что генеральный прокурор отстранен от должности, а глава службы безопасности временно отстранен от исполнения обязанностей", - приводит его слова украинский телеканал "24".

Глава государства, уточнил Смирнов, издал указ об отстранении двух руководителей, чтобы они не влияли на расследование уголовных дел в отношении сотрудников своих ведомств. Он добавил, что президент примет решение в отношении Венедиктовой и Баканова после проверок.

В мире,Валерий Залужный,Ирина Венедиктова,Иван Баканов,Анатолий Шарий,Андрей Ермак,Кристофер Миллер,Андрей Наумов,Андрей Клишас,Владимир Зеленский,Олег Царев,Андрей Смирнов,Тина Канделаки,Мария Захарова,Сергей Марков,Петр Порошенко,МИД России,Комитет Совета Федерации по конституционному законодательству и госстроительству,Верховная Рада,Институт политических исследований,СБУ,
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