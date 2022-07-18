Зеленский сделал заявление после увольнения соратников

По словам украинского лидера, на Украине начато 651 уголовное производство по статьям о государственной измене и коллаборационистской деятельности работников правоохранительных органов, части из которых уже предъявлено обвинение.

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"Такой массив преступлений против основ национальной безопасности государства и связи, зафиксированные между работниками силовых структур Украины и спецслужбами России, задают очень серьезные вопросы соответствующим руководителям. Каждый из таких вопросов получит ответ", - сказал глава государства в видеообращении, распространенном в воскресенье в его Telegram-канале.

Как указал Зеленский, во время поездок по регионам, где проходят боевые действия, он лично разбирался с деятельностью госорганов на местах, в частности правоохранительных.

"По результатам, как вы уже знаете, были приняты кадровые решения по региональным главам сектора безопасности - Херсон, Харьков", - сообщил он.

Президент также проверял работу местного руководства исполнительной власти.

"Конкретные действия и любое бездействие каждого должностного лица в секторе безопасности и правоохранительных органах будут оценены", - предупредил глава государства.

Ранее в воскресенье офис президента Украины опубликовал на своем сайте соответствующие указы касательно Венедиктовой и Баканова.

Задержание экс-главы СБУ

Зеленский подтвердил, что 16 июля был задержан бывший глава СБУ в Автономной Республике Крым по подозрению в госизмене.

"Работники Государственного бюро расследований совместно со Службой безопасности Украины был задержан бывший руководитель главного управления СБУ в Автономной Республике Крым", - сказал глава государства.

По словам Зеленского, он уволил этого человека в начале российской специальной военной операции.

"Как видим, это решение было абсолютно оправданным", - указал он.

Как сообщил президент, собрано достаточно доказательств для предъявления задержанному обвинения в госизмене.

"Все его преступления задокументированы. Всему, что он делал на протяжении этих месяцев и также раньше, будет дана должная юридическая оценка. Также ответят и все те, кто вместе с ним входил в состав преступной группы, что работала в интересах Российской Федерации", - заявил Зеленский.

Он утверждал, что речь идет о передаче РФ тайных сведений и других фактах сотрудничества с российскими спецслужбами.

Как сообщало агентство РБК-Украина со ссылкой на источники, бывший начальник СБУ в Крыму Олег Кулинич на момент задержания продолжал работать в спецслужбе. Он также был помощником главы ведомства Ивана Баканова, которого позже Зеленский отстранил от исполнения обязанностей.

Украинский лидер Владимир Зеленский освободил от занимаемой должности главу СБУ Ивана Баканова и генпрокурора Ирину Венедиктову, денацификация Украины «идет полным ходом». Об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

«[Президент Украины Владимир] Зеленский уволил генпрокурора и главу СБУ. Денацификация идет полным ходом», — написала в своем telegram-канале Захарова.

Киевский режим лишается своих же служащих, а денацификация надвигается на все органы власти Украины. Об этом написал глава Комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и госстроительству Андрей Клишас в своем Telegram-канале.

Ранее стало известно, что президент Украины Владимир Зеленский отстранил генпрокурора Ирину Венедиктову и главу Службы безопасности Ивана Баканова от их должностей в связи с фактами госизмены.

«От нациков в Киеве побежали те, кто им активно прислуживал. Денацификация неотвратимо надвигается на все органы власти, которые пока еще контролирует хунта этого клоуна. Указами бегство не остановишь», — прокомментировал Клишас.

Накануне сенатор подчеркнул, что угрозы Киева ударить по Крымскому мосту доказывают, что России следует денацифицировать и демилитаризовать всю Украину.

Российская телеведущая и медиаменеджер Тина Канделаки прокомментировала отставку генпрокурора Украины Ирины Венедиктовой.

«Вот я и пережила тех, кто мне угрожал. А это я еще и не начинала», — написала она в Telegram-канале.

6 марта генеральный прокурор Украины Ирина Венедиктова опубликовала обвинение против Тины Канделаки. Тогда телеведущая назвала обвинения в свой адрес необоснованными.

17 июля Президент Украины Владимир Зеленский отстранил от должности генерального прокурора страны Ирину Венедиктову и руководителя Службы безопасности Украины Ивана Баканова. Глава Украины объяснил свое решение многочисленными фактами государственной измены со стороны их ведомств.

Политолог, генеральный директор Института политических исследований Сергей Марков в соцсетях назвал отличной новостью информацию об увольнении главы СБУ и генпрокурора Украины.

Ранее «СП» сообщала, что Владимир Зеленский отстранил от должности Ивана Баканова и Ирину Венедиктову. По словам Украинского президента, в их ведомствах слишком много сотрудников стали фигурантами уголовных дел о государственной измене и коллаборационной деятельности.

Марков отметил, что это — отличная новость.

«Именно служить преступному марионеточному режиму с Зеленским — это госизмена. А перейти на сторону России — это патриотизм. Это возвращение на родину. Это героический поступок. Все военные и гражданские на Украине должны переходить на сторону России», — написал он.

Украинский президент Владимир Зеленский назначил исполняющим обязанности генерального прокурора Алексея Симоненко, говорится в указе, опубликованном на сайте президента.

При этом местные СМИ утверждают, что Симоненко включен в базу сайта «Миротворец» (запрещено в РФ) как «соучастник преступлений против Украины». Так, Симоненко якобы подозревают в фабрикации уголовных дел против заведомо невиновных лиц и превышении служебных полномочий. Кроме того, администраторы «Миротворца» считают его участником фальсификации доказательной базы в отношении бывшего президента Украины Петра Порошенко.

Ранее Зеленский подписал указы об отстранении от должности генерального прокурора страны Ирины Венедиктовой и руководителя Службы безопасности Украины Ивана Баканова.

Баканова отстранили от должности согласно статье 47 Дисциплинарного устава Вооруженных сил Украины. Он объяснил свое решение «очень серьезными вопросами» к главам ведомств из-за дел о госизмене и связи между работниками силовых структур Украины со спецслужбами РФ.

Президент Украины Владимир Зеленский намерен снять своего друга Ивана Баканова с поста главы Службы безопасности Украины из-за провалов, которые могли привести, в том числе, к потере Киевом контроля над Херсоном, сообщили СМИ.

«Сенсация: Зеленский хочет заменить своего друга детства, которого он привлек для руководства Службой безопасности Украины, кем-то более подходящим на пост ее начальника в военное время после нескольких сбоев в системе безопасности, в том числе тех, которые могли привести к захвату Россией Херсона», – написал в Twitter журналист Кристофер Миллер.

Эту информацию подтверждает также издание Politico со ссылкой на четырех чиновников, близких к президенту, и западного дипломата, который консультировал Киев о реформах, необходимых для обновления СБУ.

На данный момент большая часть ежедневной деятельности СБУ осуществляется из аппарата президента и людьми, которые «по-прежнему находятся в добром расположении» Зеленского и главы его офиса Андрея Ермака, отмечает газета.

«Мы крайне недовольны его [Баканова] работой и работаем над тем, чтобы от него избавиться. Нас не устраивают его управленческие, знаете ли, [навыки], потому что теперь нужны навыки антикризисного управления, которых, как мы думаем, у него нет», – заявил газете на условиях анонимности высокопоставленный украинский чиновник, близкий к Зеленскому.

Баканов – давний друг Зеленского, который когда-то руководил своей развлекательной компанией, а затем президентской кампанией.

Ранее Зеленский лишил генеральских званий экс-начальника главного управления внутренней безопасности Службы безопасности Украины (СБУ) Андрея Наумова и бывшего начальника управления СБУ в Херсонской области Сергея Криворучко.

По данным украинского блогера и политолога Анатолия Шария, генерал СБУ Наумов выехал с Украины за сутки до «вторжения» не один. С ним был глава СБУ Иван Баканов. Они вместе снимали апартаменты в Германии. Шарий указал на приятельские отношения Зеленского и Баканова и усомнился в возможном наказании для последнего.

«Украинский президент долго держал друга во главе СБУ лишь потому, что ему важно было, чтобы силовое ведомство возглавлял свой человек», – сказал газете ВЗГЛЯД экс-депутат Верховной рады Олег Царев. Ранее стало известно, что президент Украины Владимир Зеленский намерен снять своего друга детства Ивана Баканова с поста главы Службы безопасности Украины.

«Владимир Зеленский очень долго держал своего друга Ивана Баканова на должности главы СБУ. Хотя всем известно, что в феврале Баканов сбежал с Украины, но потом вернулся. По этой причине у него нет авторитета в Службе безопасности», – рассказал бывший парламентарий.



«Появившиеся сведения о грядущей отставке Баканова – это не слух, а общеизвестная информация. Вместе с тем у Зеленского много врагов. Он сейчас монополизирует власть и использует российскую спецоперацию для того, чтобы расправиться со своими конкурентами. В том числе с экс-президентом Петром Порошенко и оппозиционными партиями. Поэтому просочиться информация могла откуда угодно», – полагает Царев.



«Внутриэлитные конфликты на Украине идут все время. Но все-таки нельзя сравнивать готовящуюся отставку Баканова и конфликт Зеленского с главнокомандующим ВСУ Валерием Залужным», – отметил собеседник.



«На Залужного киевской власти еще нужно списать все военные неудачи армии. А Баканов – это исключительно креатура Зеленского, и ему было важно, чтобы свой человек возглавлял Службу безопасности», – считает он.



«Вместе с тем в ситуации военных неудач кем-то жертвовать придется. И сейчас жертвой станет Баканов. А на Залужного, поскольку у него очень высокий рейтинг, будут пытаться повесить неудачи в Северодонецке и Мариуполе», – заключил Царев.

Генпрокурор Украины Ирина Венедиктова и глава Службы безопасности Украины Иван Баканов не уволены, а отстранены от исполнения обязанностей на время расследования. Об этом в понедельник заявил заместитель руководителя офиса президента Украины Андрей Смирнов.

"Речь об увольнении этих двух должностных лиц пока не идет. Речь идет о том, что генеральный прокурор отстранен от должности, а глава службы безопасности временно отстранен от исполнения обязанностей", - приводит его слова украинский телеканал "24".