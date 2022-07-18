Узбекистан возобновил автобусное сообщение с Россией

Узбекистан возобновил прерванное весной 2020 года из-за пандемии коронавируса регулярное автобусное сообщение с Россией рейсом по маршруту Ташкент - Москва, который 18 июля в 12:00 по местному времени был отправлен со столичного автовокзала "Ташкент". Об этом в понедельник сообщили корреспонденту ТАСС в администрации автовокзала.

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"Сегодня со столичного автовокзала в 12:30 по местному времени (10:30 мск) был отправлен первый после более чем двухлетнего перерыва регулярный автобусный рейс по маршруту Ташкент - Москва", - сказал представитель администрации. По его словам, каждый пассажир имел возможность взять с собой багаж весом до 30 кг, в соответствии с расписанием автобус должен прибыть до конечной точки маршрута через 67 часов.

Ранее пресс-служба Минтранса Узбекистана сообщила, что рейсы по маршруту Ташкент - Москва будут выполняться два раза в неделю, по понедельникам и четвергам, стоимость билета по данному направлению составляет 1 млн сумов (примерно 5 280 рублей - прим. ТАСС). По вторникам и пятницам будет выполняться рейс по маршруту Ташкент - Казань, стоимость билета на это направление составляет 800 тыс. сумов (примерно 4 224 рублей - прим. ТАСС). Также два раза в неделю, по средам и субботам, будет выполняться рейс по маршруту Ташкент - Санкт-Петербург, билет по этому направлению стоит 1,25 млн сумов (примерно 6 600 рублей - прим. ТАСС).

Рейсы в российские города будут отправляться со столичного автовокзала "Ташкент" на автобусах Yutong компании "Узавтотранс сервис".