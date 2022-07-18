Канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что ЕС не отменит санкции, если украинский кризис завершится миром на условиях России. Об этом он написал в своей статье для Frankfurter Allgemeine Zeitung.

«С самого начала было ясно, что нам, возможно, придется сохранять санкции в течение долгого времени», - заявил Шольц.

Канцлер подчеркнул, что президенту РФ Владимиру Путину «необходимо дать ясно понять, что ни одна санкция не будет снята в случае продиктованного Россией мира на Украине».

По словам Шольца, это не только демонстрирует солидарность с Украиной, но и обеспечивает защиту ЕС. Он подчеркнул, что НАТО больше не исключает возможность нападения России на территорию альянса.

Die Zeit отмечает, что в основе статьи Шольца лежит обеспокоенность немецкого правительства - власти опасаются, что рост цен на энергоносители ослабит поддержку санкционной политики среди населения. Федеральный министр внутренних дел Нэнси Фазер предупредила, что «популисты и экстремисты» могут использовать кризис для «страха и разделения».

Источники Bloomberg ранее рассказали, что новые санкции ЕС будут направлены против российского золота.