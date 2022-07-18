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46 минут назад

Шольц исключил отмену санкций после мира на условиях России

Мария Иванова

Канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что ЕС не отменит санкции, если украинский кризис завершится миром на условиях России. Об этом он написал в своей статье для Frankfurter Allgemeine Zeitung.

«С самого начала было ясно, что нам, возможно, придется сохранять санкции в течение долгого времени», - заявил Шольц.

Канцлер подчеркнул, что президенту РФ Владимиру Путину «необходимо дать ясно понять, что ни одна санкция не будет снята в случае продиктованного Россией мира на Украине».

По словам Шольца, это не только демонстрирует солидарность с Украиной, но и обеспечивает защиту ЕС. Он подчеркнул, что НАТО больше не исключает возможность нападения России на территорию альянса.

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Die Zeit отмечает, что в основе статьи Шольца лежит обеспокоенность немецкого правительства - власти опасаются, что рост цен на энергоносители ослабит поддержку санкционной политики среди населения. Федеральный министр внутренних дел Нэнси Фазер предупредила, что «популисты и экстремисты» могут использовать кризис для «страха и разделения».

Источники Bloomberg ранее рассказали, что новые санкции ЕС будут направлены против российского золота.

По словам собеседников агентства, в ближайшем будущем внимание ЕС будет сосредоточено на усилении и расширении существующих санкций - ограничений на экспорт технологий, мер против российских олигархов и компаний.

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