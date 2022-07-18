В Нигерии рассмотрят запрос о признании республик Донбасса

Нигерия готова рассмотреть запрос на признание Донецкой и Луганской Народных Республик, если он поступит. Об этом заявил РИА Новости посол страны в России Абдуллахи Шеху.

«Когда мы подойдем к мосту, мы решим, как его перейти. Насколько я знаю, они пока не просили нас об этом... Если они обратятся к нам, мы рассмотрим их запрос», - подчеркнул посол.

21 февраля президент РФ Владимир Путин объявил о признании независимости ДНР и ЛНР. В конце июня о решении признать республики Донбасса заявили в Сирии, ранее это сделали в Южной Осетии и Абхазии. А в июле глава ДНР Денис Пушилин заявил, что Северная Корея признала Донецкую Народную Республику.

При этом выступая на пленарном заседании ПМЭФ, глава Казахстана Касым-Жомарт Токаев высказался о реализации права наций на самоопределение. По его мнению, если оно будет осуществлено в полном объеме, на земле «возникнет более 500 государств», что, безусловно, приведет к «хаосу». Поэтому власти республики не признают ни «Южную Осетию, ни Абхазию», ни такие «квазигосударственные объединения», как ЛНР и ДНР.