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32 минуты назад

Еще одна страна готова войти в БРИКС

Ura.Ru

Нигерия готова вступить в экономическую организацию БРИКС для укрепления своей экономической системы. Об этом сообщил посол страны в России Абдуллахи Шеху.

Еще одна страна готова войти в БРИКС
Фото: 

«Да, это вполне реально и будет зависеть от критериев членства. Нигерия не против стать членом БРИКС, чтобы обеспечить свои экономические интересы в сотрудничестве с другими партнерами в мире», — сказал Шеху в интервью РИА «Новости».

БРИКС была основана в 2006 году. В организацию входят Бразилия, Россия, Индия, Китай и Южно-Африканская Республика. В июле о готовности стать членами БРИКС заявили Саудовская Аравия, Турция и Египет.

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