Еще одна страна готова войти в БРИКС

Нигерия готова вступить в экономическую организацию БРИКС для укрепления своей экономической системы. Об этом сообщил посол страны в России Абдуллахи Шеху.
«Да, это вполне реально и будет зависеть от критериев членства. Нигерия не против стать членом БРИКС, чтобы обеспечить свои экономические интересы в сотрудничестве с другими партнерами в мире», — сказал Шеху в интервью РИА «Новости».
БРИКС была основана в 2006 году. В организацию входят Бразилия, Россия, Индия, Китай и Южно-Африканская Республика. В июле о готовности стать членами БРИКС заявили Саудовская Аравия, Турция и Египет.