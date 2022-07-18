Экс-главком НАТО дал прогноз по срокам окончания СВО

Бывший главнокомандующий объединенными силами НАТО в Европе Джеймс Ставридис заявил, что украинский кризис через четыре-шесть месяцев перейдет в стадию «замороженного конфликта» по примеру Корейской войны. Об этом сообщает Business Insider.

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Корейская война продлилась с конца июня 1950-го по конец июля 1953 года, но ее официального окончания объявлено не было. Ни одна из сторон не смогла добиться решительного преимущества, поэтому были начаты мирные переговоры, они завершились составлением мирного договора, который так и не был подписан.

Ставридис отметил, что Украина сейчас получает много оружия, в том числе системы залпового огня HIMARS, оказывающие «значительное влияние» на конфликт.

«Я вижу, что это ведет к концу по примеру Корейской войны, то есть к перемирию, милитаризованной зоне между двумя сторонами, продолжающейся враждебности, своего рода замороженному конфликту», - заявил он.