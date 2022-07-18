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10 минут назад

Мэра города в Казахстане посадили в инвалидное кресло. Видео

Денис Фьючин

В Казахстане мэру города и подрядчику пришлось на себе проверить доступность инфраструктуры для людей с инвалидностью.

Общественники предложили градоначальнику и руководству строительной компании, которая занималась ремонтом дорог, сесть в инвалидные кресла, чтобы оценить качество выполненных работ. Соответствующее видео опубликовано в Telegram-канале «Лента дня».

На кадрах видно, как один из мужчин падает при попытке самостоятельно подняться по пандусу возле подъезда. Другому с трудом удается заехать на коляске на тротуар.

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