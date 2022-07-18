В Казахстане мэру города и подрядчику пришлось на себе проверить доступность инфраструктуры для людей с инвалидностью.

Общественники предложили градоначальнику и руководству строительной компании, которая занималась ремонтом дорог, сесть в инвалидные кресла, чтобы оценить качество выполненных работ. Соответствующее видео опубликовано в Telegram-канале «Лента дня».