В Казахстане мэру города и подрядчику пришлось на себе проверить доступность инфраструктуры для людей с инвалидностью.
Общественники предложили градоначальнику и руководству строительной компании, которая занималась ремонтом дорог, сесть в инвалидные кресла, чтобы оценить качество выполненных работ. Соответствующее видео опубликовано в Telegram-канале «Лента дня».
На кадрах видно, как один из мужчин падает при попытке самостоятельно подняться по пандусу возле подъезда. Другому с трудом удается заехать на коляске на тротуар.