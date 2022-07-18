В Южной Корее стримерша Ruruflower стала обладательницей 1 500 000 долларов в прямом эфире, выиграв эту крупную сумму денег в лотерею. Девушка вела трансляцию из цветочного магазина, где она находилась на смене. Соответствующее видео набирает популярность в социальных сетях.

Как только стримерша поняла, что удача ей улыбнулась, она тут же начала плакать и демонстрировать свой счастливый билет зрителям. На записи можно увидеть, как победительница практически впала в истерику от такой приятной новости.