Спасшего утенка пса сняли на видео

Пес спас утенка, который учился плавать и едва не утонул. Ретривер пришел на помощь пернатому и вытащил его из воды. На инцидент обращает внимание Telegram-канал «Лента добра», в чьем распоряжении оказались кадры с места событий.
На записи видно, как собака подплывает к берегу, держа в пасти птицу. После спасения домашний питомец лизнул в голову своего «подопечного».
Ранее сообщалось, что пес прогнал дикого медведя, который пришел к дому его хозяина. Четвероногий отважно лаял и заставил незваного гостя покинуть охраняемую им территорию.