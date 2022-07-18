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1 час назад

Спасшего утенка пса сняли на видео

Денис Фьючин

Пес спас утенка, который учился плавать и едва не утонул. Ретривер пришел на помощь пернатому и вытащил его из воды. На инцидент обращает внимание Telegram-канал «Лента добра», в чьем распоряжении оказались кадры с места событий.

На записи видно, как собака подплывает к берегу, держа в пасти птицу. После спасения домашний питомец лизнул в голову своего «подопечного».

Ранее сообщалось, что пес прогнал дикого медведя, который пришел к дому его хозяина. Четвероногий отважно лаял и заставил незваного гостя покинуть охраняемую им территорию.

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