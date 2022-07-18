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28 минут назад

Китай пообещал «не сидеть сложа руки» во время украинского кризиса

Алиса Селезнёва

Китайский министр иностранных дел Ван И заявил, что Пекин не вовлечен в украинский кризис, но не будет бездействовать и планирует продвигать мирные переговоры. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на МИД Китая.

Такое заявление Ван И сделал во время телефонных переговоров с главой МИД Венгрии Петером Сийярто.

«Наша страна не относится к государствам, вовлеченным в кризисную ситуацию на Украине, однако мы не намерены сидеть сложа руки и со стороны пассивно наблюдать за тем, что происходит», - заявил китайский министр.

Он подчеркнул, что украинский кризис вредит не только Европе, но и всему миру.

Ван И отметил, что Китай не хочет «подливать масла в огонь» и планирует «упорно» продвигать мирные переговоры.

«Кризис на Украине преподал нам суровый урок, и каждой из заинтересованных сторон следует серьезно к этому отнестись», - заключил министр.

Сийярто ранее заявил, что в интересах Венгрии, чтобы «на востоке скорее установился мир». Он отмечал, что у Будапешта есть «сценарий защиты» 150 тысяч венгров украинского Закарпатья.

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Министр подчеркивал, что его страна продолжает проводить политику, направленную на сведение к минимуму риска конфликтов. По его словам, в ЕС приняли уже достаточно санкций, теперь Запад должен сосредоточиться на том, как добиться прекращения огня и заключения мира.

В мире,Видео,Петер Сийярто,ЕС,
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