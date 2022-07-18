Китайский министр иностранных дел Ван И заявил, что Пекин не вовлечен в украинский кризис, но не будет бездействовать и планирует продвигать мирные переговоры. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на МИД Китая.

Такое заявление Ван И сделал во время телефонных переговоров с главой МИД Венгрии Петером Сийярто.

«Наша страна не относится к государствам, вовлеченным в кризисную ситуацию на Украине, однако мы не намерены сидеть сложа руки и со стороны пассивно наблюдать за тем, что происходит», - заявил китайский министр.

Он подчеркнул, что украинский кризис вредит не только Европе, но и всему миру.

Ван И отметил, что Китай не хочет «подливать масла в огонь» и планирует «упорно» продвигать мирные переговоры.

«Кризис на Украине преподал нам суровый урок, и каждой из заинтересованных сторон следует серьезно к этому отнестись», - заключил министр.

Сийярто ранее заявил, что в интересах Венгрии, чтобы «на востоке скорее установился мир». Он отмечал, что у Будапешта есть «сценарий защиты» 150 тысяч венгров украинского Закарпатья.