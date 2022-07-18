Конгрессмен: Байден «показал средний палец» американцам

Конгрессмен США Байрон Дональдс заявил, что президент США Джо Байден показал американцам «средний палец» визитом в Саудовскую Аравию, передает РИА «Новости» со ссылкой на Twitter политика.

Фото: Saudi News Agency/Reuters Saudi News Agency/Reuters

Политик опубликовал в Twitter видео встречи главы Белого дома с наследным принцем Саудовской Аравии Мухаммедом бен Салманом, где они приветствуют друг друга прикосновением сжатых кулаков. Этот жест стал аналогом рукопожатия в пандемию коронавируса.

«Удар кулаком с саудовцами и средний палец Техасу, Колорадо, Аляске, Северной Дакоте и Нью-Мексико, готовым добывать нефть, которую Байден выпрашивает у Саудовской Аравии. Америка в последнюю очередь», — написал он.

Ранее президент США Джо Байден, находясь с визитом в Иерусалиме, в своей речи в Тель-Авиве допустил оговорку про холокост.

Он перепутал слова honor и horror и заявил: «Продолжаю сохранять в памяти правду и честь холокоста...» — а затем исправился: «...ужасы холокоста».