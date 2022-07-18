Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган обсудит решение «зернового вопроса» с правительством страны. Об этом сообщил телеканал TRT Haber.

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Отмечается, что в ходе обсуждения политики оценят дипломатические контакты и рассмотрят дорожную карту, «которой необходимо следовать в этом отношении».

16 июля Реджеп Тайип Эрдоган обсудил со своим французским коллегой Эммануэлем Макроном вопросы создания коридора для экспорта украинского зерна.