Продолжающиеся поставки вооружения на Украину со стороны западных стран могут привести международное сообщество к третьей мировой войне. Такое заявление сделала депутат Бундестага (парламента) от Левой партии Германии Севим Дагделен, сообщает ТАСС со ссылкой на китайскую газету Global Times.

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«Наращивание поставок все более тяжелых вооружений Украине, как и подготовка украинского [военного] персонала, повышают риск начала третьей мировой войны», — отметила они и добавила, что подобного развития событий опасается две трети населения Германии.

Дагделен отметила, что другие западные страны высказывают такие же опасения. По ее словам, США и Великобритания, предполагая сценарий дальнейших событий, «делают ставку на войну чужими руками» и намереваются изнурить Россию затяжными боевыми действиями на Украине.

«Ради этого Запад готов принести в жертву десятки тысяч человеческих жизней, причинить людям нескончаемые страдания и подвергнуть разрушению Украину», — подчеркнула депутат.