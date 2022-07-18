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22 минуты назад

В Бундестаге заявили, что накачивание Украины оружием чревато третьей мировой войной

Елена Прошина

Продолжающиеся поставки вооружения на Украину со стороны западных стран могут привести международное сообщество к третьей мировой войне. Такое заявление сделала депутат Бундестага (парламента) от Левой партии Германии Севим Дагделен, сообщает ТАСС со ссылкой на китайскую газету Global Times.

В Германии назвали последствие накачивания Украины оружием
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Наращивание поставок все более тяжелых вооружений Украине, как и подготовка украинского [военного] персонала, повышают риск начала третьей мировой войны», — отметила они и добавила, что подобного развития событий опасается две трети населения Германии.

Дагделен отметила, что другие западные страны высказывают такие же опасения. По ее словам, США и Великобритания, предполагая сценарий дальнейших событий, «делают ставку на войну чужими руками» и намереваются изнурить Россию затяжными боевыми действиями на Украине.

«Ради этого Запад готов принести в жертву десятки тысяч человеческих жизней, причинить людям нескончаемые страдания и подвергнуть разрушению Украину», — подчеркнула депутат.

Дагделен указала, что чем дольше будет длиться ситуация на Украине, тем более серьезными последствиями это обернется для всего мира. Она считает, что всем сторонам конфликта нужно приложить дипломатические усилия и решить проблему путем переговоров.

В мире,Севим Дагделен,Бундестаг,
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