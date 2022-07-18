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1 час назад

Daily Mirror: на Шри-Ланке объявлено чрезвычайное положение

BFM.RUиещё 1

Власти Шри-Ланки ввели на острове режим чрезвычайного положения. Об этом сообщает ланкийская газета Daily Mirror.

Daily Mirror: на Шри-Ланке объявлено чрезвычайное положение
Фото: ReutersReuters

Указ о введении режима ЧП подписал исполняющий обязанности президента премьер-министр Шри-Ланки Ранил Викрамасингхе. В документе подчеркивается, что чрезвычайное положение введено «в интересах общественной безопасности, охраны общественного порядка и поддержания поставок и услуг, необходимых для жизни общества».

Шри-Ланка переживает самый серьезный экономический кризис c 1948 года, когда страна получила независимость от Великобритании. Акции протеста, к которым привела ситуация в республике, на острове не утихают с начала апреля.

15 июля президент Шри-Ланки Готабая Раджапакса ушел в отставку. Ранее он покинул островное государство и укрылся на Мальдивах.

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