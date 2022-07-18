В Китае указали на «семь смертных грехов» НАТО

НАТО представляет собой огромную угрозу развитию мира на планете. Об этом заявил директор Института международных отношений Китайского народного университета Ивэй Ван в статье для газеты People's Daily.

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По его мнению, необходимо, чтобы люди по всему миру проявляли бдительность в отношении деятельности НАТО. Автор статьи указал на «семь смертных грехов» Североатлантического альянса.

В первую очередь, он отметил явственное проявление расизма. По мнению Ивэй Вана, в Европе всегда преобладал менталитет «превосходства своей цивилизации». Так, несмотря на победу России во Второй мировой войне, Запад считает, что она проиграла в холодной войне. В качестве второго греха он назвал установку идеологии во главу угла. По мнению Ивэй Вана, НАТО является стратегическим инструментом США, при этом Вашингтон рассматривают Китай как стратегического противника.

В-третьих, блок всегда игнорирует нормы международного права. В частности, это проявляется в решении принять в состав альянса Финляндии. Четвертым грехом Ивэй Ван назвал реальную односторонность: НАТО заявляет, что действует только в соответствии с Уставом ООН, однако на деле потворствует США.

Кроме того, альянс продвигает блоковую политику, распространяет менталитет холодной войны и в действительности отклоняется от изначального желания обеспечить безопасность в Северной Атлантике, принимая участие в глобальной экспансии.