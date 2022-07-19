Почему Зеленский уволил «друга детства»

Президент Украины Владимир Зеленский отстранил от должности генпрокурора Ирину Венедиктову и главу СБУ Ивана Баканова, которого называют его «другом детства». Эксперты предположили, почему Зеленский принял такое решение.

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«Баканова называют другом детства Зеленского – они жили в одном подъезде, учились в одной школе, а позже – в Криворожском экономическом институте: Зеленский – на юриста, Баканов – на ревизора. Вместе работали в студии «Квартал 95». Политическую карьеру Баканов начал тоже в унисон с Зеленским», – говорится в сообщении.

В мае 2019 года Баканов был назначен первым заместителем председателя СБУ и начальником Главного управления по борьбе с коррупцией и организованной преступностью. В августе этого же года он уже возглавил спецслужбу. Директор Института миротворческих инициатив и конфликтологии Денис Денисов полагает, что дело в не личных, а в профессиональных качествах Баканова.

По его словам, выбор его кандидатуры объясняется прозаично. Зеленский мог назначить профессионалов, которым не вполне доверял. В итоге он пошел по другому пути и назначил знакомого.

«Такие назначения редко хорошо заканчиваются для государства. Люди, не работавшие в системе и не понимающие, как она функционирует, оказываются просто не готовы к таким задачам», – пояснил эксперт.

Сам Зеленский отмечал, что всего на Украине зарегистрировано 651 производство по госизмене в правоохранительных органах. Более 60 работников оказались на территориях, не подвластных Киеву и продолжают там работать, пишут «Известия».