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59 минут назад

Политолог предрек «зиму недовольства» в Европе

Lenta.ru

Страны Европы должны подготовить ресурсы для «зимы недовольства». Об этом заявил финский политолог Мика Аалтола (Mika Aaltola) в Twitter.

Политолог предрек «зиму недовольства» в Европе
Фото: ReutersReuters

По его словам, цены на бензоколонках являются «лишь прелюдией к дефициту энергоносителей и росту цен».

Политолог также выразил мнение, что спецоперация России на Украине представляет собой «масштабную войну на истощение» между Россией и Евросоюзом (ЕС). «Стратегическое оружие [президента России Владимира] Путина — энергетическая зависимость Европы от России — перетягивает на себя внимание с конфликта [на Украине] на противоречия между внутренней политикой стран и ЕС», — заявил Аалтола.

Эксперт отметил, что многие страны сталкиваются с все более сложными политическими вызовами. В свою очередь, это сказывается на их решениях в отношении России. В то же время Аалтола убежден, что сложившаяся ситуация также бьет по способности России «финансировать свою политику расширения за счет западных покупателей энергоресурсов». «"Зима неудовлетворенности" станет изнурительной и для самой России», — предрек он.

Ранее журнал Forbes предупредил, что Германию ждут суровые последствия в случае, если газопровод «Северный поток» не будет запущен после остановки на плановое обслуживание. Издание отмечает, что основной удар придется на промышленный сектор из-за нормирования потребления электричества. Это повлечет за собой сокращения рабочих мест и ограничения производства.

В мире,Владимир Путин,ЕС,
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