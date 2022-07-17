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15 минут назад

Американец умер после заражения амебой-мозгоедом

News.ru

В США скончался житель штата Миссури, заразившийся опасным одноклеточным организмом амебой-мозгоедом (Naegleria fowleri). По данным ABC News, американец мог подхватить смертельную заразу во время купания в озере Трех огней в штате Айова. О заражении редким видом инфекции стало известно 7 июля. 8 июля Министерство здравоохранения и социальных служб Айовы временно закрыло пляж на озере.

Американец умер после заражения амебой-мозгоедом
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

Мужчина мог подвергнуться воздействию амебы (мозгоеда. — NEWS.ru), которая обычно встречается в теплой пресной воде во время купания в озере Трех огней в округе Тейлор, штат Айова, — сказано в сообщении.

Амебы-мозгоеды обитают в естественных и искусственных водоемах, размножаясь при температуре воды в 25–30 °C. Одноклеточный паразит, вызывающий менингоэнцефалит, поражает нервную систему и при отсутствии лечения приводит к смерти.

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