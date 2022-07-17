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12 минут назад

Зеленский объяснил причину увольнения генпрокурора и главы СБУ

Газета.Ru

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что уволил генерального прокурора страны Ирину Венедиктову и руководителя Службы безопасности Украины Ивана Баканова за многочисленные факты государственной измены со стороны их ведомств. Об этом сообщает ТАСС.

Зеленский объяснил увольнение генпрокурора и главы СБУ
Фото: ReutersReuters

По словам Зеленского, на сегодняшний день было зарегистрировано 651 уголовное производство по государственной измене и коллаборационной деятельности работников органов прокуратуры, органов досудебного расследования, других правоохранительных органов.

«Такой массив преступлений против основ национальной безопасности государства и связи, зафиксированные между работниками силовых структур Украины и спецслужбами России, задают очень серьезные вопросы соответствующим руководителям. Каждый из таких вопросов получит ответ», — заявил Зеленский.

Зеленский отстранил от должностей генпрокурора и главу СБУ

Ранее Зеленский подписал указы об отстранении от должности генерального прокурора страны Ирины Венедиктовой и руководителя Службы безопасности Украины Ивана Баканова.

24 февраля президент России Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении военной спецоперации по защите Донбасса в ответ на просьбу о помощи от глав ЛНР и ДНР.

Решение о проведении операции стало причиной новых санкций против России со стороны США и их союзников.

В мире,Ирина Венедиктова,Иван Баканов,Владимир Зеленский,Владимир Путин,СБУ,
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