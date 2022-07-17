Зеленский объяснил увольнение генпрокурора и главы СБУ

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что уволил генерального прокурора страны Ирину Венедиктову и руководителя Службы безопасности Украины Ивана Баканова за многочисленные факты государственной измены со стороны их ведомств. Об этом сообщает ТАСС.
По словам Зеленского, на сегодняшний день было зарегистрировано 651 уголовное производство по государственной измене и коллаборационной деятельности работников органов прокуратуры, органов досудебного расследования, других правоохранительных органов.
«Такой массив преступлений против основ национальной безопасности государства и связи, зафиксированные между работниками силовых структур Украины и спецслужбами России, задают очень серьезные вопросы соответствующим руководителям. Каждый из таких вопросов получит ответ», — заявил Зеленский.
Ранее Зеленский подписал указы об отстранении от должности генерального прокурора страны Ирины Венедиктовой и руководителя Службы безопасности Украины Ивана Баканова.
24 февраля президент России Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении военной спецоперации по защите Донбасса в ответ на просьбу о помощи от глав ЛНР и ДНР.
Решение о проведении операции стало причиной новых санкций против России со стороны США и их союзников.