Зеленский объяснил увольнение генпрокурора и главы СБУ

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По словам Зеленского, на сегодняшний день было зарегистрировано 651 уголовное производство по государственной измене и коллаборационной деятельности работников органов прокуратуры, органов досудебного расследования, других правоохранительных органов.

«Такой массив преступлений против основ национальной безопасности государства и связи, зафиксированные между работниками силовых структур Украины и спецслужбами России, задают очень серьезные вопросы соответствующим руководителям. Каждый из таких вопросов получит ответ», — заявил Зеленский.

Ранее Зеленский подписал указы об отстранении от должности генерального прокурора страны Ирины Венедиктовой и руководителя Службы безопасности Украины Ивана Баканова.

24 февраля президент России Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении военной спецоперации по защите Донбасса в ответ на просьбу о помощи от глав ЛНР и ДНР.