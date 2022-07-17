Зеленский отстранил от должностей генпрокурора и главу СБУ

Президент Украины Владимир Зеленский отстранил от должностей генпрокурора страны Ирину Венедиктову и главу СБУ Ивана Баканова . Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на соответствующий указ.

Как следует из документа, Венедиктову сняли с должности в соответствии с частью второй статьи 11 закона Украины «О правовом режиме военного положения». Баканов уволен согласно статье 47 Дисциплинарного устава Вооруженных сил Украины, говорится в указе.

24 июня в офисе президента Украины заявили, что Владимир Зеленский не планирует отправлять в отставку Ивана Баканова. До этого о таких планах сообщило издание Politico. По информации источников, президент хотел пойти на такой шаг из-за непрофессионализма Баканова, а также в связи с тем, что некоторые сотрудники СБУ высокого ранга покинули свои посты после начала спецоперации.