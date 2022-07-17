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1 час назад

Гана подтвердила случаи заражения Марбургским вирусом

РИА "ФедералПресс"

Гана официально подтвердила два случая заражения Марбургским вирусом. Это тяжелое заболевание, которое часто заканчивается летальным исходом.

Гана подтвердила случаи заражения Марбургским вирусом
Фото: ФедералПресс / Полина ЗиновьеваФедералПресс / Полина Зиновьева

«Средний коэффициент летальности заболевания составляет порядка 50 %», – пишет телеграм-канал «Раньше всех. Ну почти».

Канал добавляет, что полное название заболевания – Марбургская геморрагическая лихорадка. О случаях заражения сообщили в службе здравоохранении Ганы, заключает канал «Раньше всех. Ну почти».

Ранее «ФедералПресс» сообщал о том, что вирусолог допустил возобновление масочного режима в России. Эксперт считает, что Роспотребнадзор поторопился отменить защитные меры, связанные с пандемией коронавируса.

В мире,Роспотребнадзор,
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