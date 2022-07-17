Гана подтвердила случаи заражения Марбургским вирусом

Гана официально подтвердила два случая заражения Марбургским вирусом. Это тяжелое заболевание, которое часто заканчивается летальным исходом.
«Средний коэффициент летальности заболевания составляет порядка 50 %», – пишет телеграм-канал «Раньше всех. Ну почти».
Канал добавляет, что полное название заболевания – Марбургская геморрагическая лихорадка. О случаях заражения сообщили в службе здравоохранении Ганы, заключает канал «Раньше всех. Ну почти».
Ранее «ФедералПресс» сообщал о том, что вирусолог допустил возобновление масочного режима в России. Эксперт считает, что Роспотребнадзор поторопился отменить защитные меры, связанные с пандемией коронавируса.