Гана подтвердила случаи заражения Марбургским вирусом

Гана официально подтвердила два случая заражения Марбургским вирусом. Это тяжелое заболевание, которое часто заканчивается летальным исходом.

Фото: ФедералПресс / Полина Зиновьева ФедералПресс / Полина Зиновьева

«Средний коэффициент летальности заболевания составляет порядка 50 %», – пишет телеграм-канал «Раньше всех. Ну почти».

Канал добавляет, что полное название заболевания – Марбургская геморрагическая лихорадка. О случаях заражения сообщили в службе здравоохранении Ганы, заключает канал «Раньше всех. Ну почти».