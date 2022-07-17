Шольц высказался о реформе ЕС на фоне событий на Украине

Канцлер Германии Олаф Шольц на фоне нынешних событий на Украине призвал к построению более сильного, "геополитического" Европейского союза (ЕС). Такое мнение он высказал в статье, опубликованной в воскресенье газетой Frankfurter Allgemeine Sonntagszeitung.
Шольц отметил, что в последние годы часто и справедливо звучат призывы к тому, чтобы Евросоюз стал геополитическим игроком. "Благодаря историческим решениям, принятым в последние несколько месяцев, Европейский союз сделал большой шаг в этом направлении", - написал глава правительства ФРГ, добавив, что нельзя останавливаться на достигнутом.
"Цель должна состоять в том, чтобы сплотить наши ряды во всех тех областях, в которых мы в Европе слишком долго боролись за [единые] решения: например, в миграционной политике, в построении европейской системы обороны, в технологическом суверенитете и демократической устойчивости", - подчеркнул Шольц.
Германия, по его словам, внесет конкретные предложения по этому поводу в ближайшие несколько месяцев. "Мы прекрасно осознаем последствия нашего решения о геополитическом Европейском союзе.
"Постоянная разобщенность, постоянные разногласия между государствами-членами ослабляют нас. Вот почему самый важный ответ Европы на поворотный момент: единство. Мы обязательно должны поддерживать его и углублять", - считает Шольц, уточнив, что для него это означает: "больше никаких эгоистичных блокад европейских решений отдельными государствами-членами".
"Больше никаких национальных одиночных усилий, которые вредят Европе в целом. Мы просто больше не можем позволить себе национальное вето, например, во внешней политике, если хотим продолжать быть услышанными в мире конкурирующих великих держав" - сказал глава правительства Германии. "Европейский союз привлекательнее, чем когда-либо, он открывается для новых членов и в то же время будет реформироваться. Редко НАТО была такой живой, она расширяется вместе со Швецией и Финляндией, двумя крепкими друзьями", - заключил Шольц.