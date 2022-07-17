Шольц высказался о реформе ЕС на фоне событий на Украине

"Больше никаких национальных одиночных усилий, которые вредят Европе в целом. Мы просто больше не можем позволить себе национальное вето, например, во внешней политике, если хотим продолжать быть услышанными в мире конкурирующих великих держав" - сказал глава правительства Германии. "Европейский союз привлекательнее, чем когда-либо, он открывается для новых членов и в то же время будет реформироваться. Редко НАТО была такой живой, она расширяется вместе со Швецией и Финляндией, двумя крепкими друзьями", - заключил Шольц.