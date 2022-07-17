В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+31° в 
USD 57.83EUR 57.89
Войти в почту
56 минут назад

Узбекистан опроверг информацию о ракетных обстрелах

Lenta.ruиещё 1

Сообщения о ракетных обстрелах со стороны Афганистана не соответствует действительности, ситуация на границе остается стабильной. Информацию об артиллерийских ударах опровергли представители пресс-службы Минобороны Узбекистана.

Узбекистан опроверг информацию о ракетных обстрелах
Фото: ReutersReuters

«В социальных сетях распространилась информация о якобы третьем ракетном обстреле территории Узбекистана из Афганистана. Данная информация является ложной и абсолютно не соответствует действительности», — говорится в сообщении военного ведомства.

Ранее МИД Узбекистана сообщил, что на территорию страны попало пять реактивных снарядов из Афганистана. По данным ведомства, снаряды не взорвались, человеческих жертв и разрушений инфраструктуры удалось избежать. Также сообщается, что саперы обезвредили снаряды. На данный момент соседние страны устанавливают причины появления снарядов на пограничной территории.

В мире,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыГороскопы
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро-2020Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители