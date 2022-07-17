Узбекистан опроверг информацию о ракетных обстрелах

Сообщения о ракетных обстрелах со стороны Афганистана не соответствует действительности, ситуация на границе остается стабильной. Информацию об артиллерийских ударах опровергли представители пресс-службы Минобороны Узбекистана.

«В социальных сетях распространилась информация о якобы третьем ракетном обстреле территории Узбекистана из Афганистана. Данная информация является ложной и абсолютно не соответствует действительности», — говорится в сообщении военного ведомства.

Ранее МИД Узбекистана сообщил, что на территорию страны попало пять реактивных снарядов из Афганистана. По данным ведомства, снаряды не взорвались, человеческих жертв и разрушений инфраструктуры удалось избежать. Также сообщается, что саперы обезвредили снаряды. На данный момент соседние страны устанавливают причины появления снарядов на пограничной территории.